В Украине коронавирус занял третье место среди причин смертности, уступая лидерство сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

Об этом сообщил заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун.

По его словам, пандемия существенно влияет на сокращение населения в Украине и не только из-за высокой смертности от коронавируса. Но окончательные оценки можно будет дать лишь после завершения пандемии.

"Следует учитывать также, что во время пандемии люди умирают и по другим причинам, потому что больницы не могут оказать своевременную помощь, а пациенты не могут добраться до медицинских пунктов. Это комплексная проблема. И достаточно серьезная", - сообщил Александр Гладун.

Напомним, в конце ноября в Национальной академии наук Украины заявили, что общая смертность от связанных с коронавирусом причин в нашей стране в 2,15 раза превышает официальные показатели.

По данным НАН, пик смертности от Covid-19 страна прошла 8-12 ноября.

Также мы сообщали, что по прогнозу НАН, к концу года число жертв коронавируса в Украине может достичь 100 тысяч.