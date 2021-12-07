Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) запретили людям, зараженным штаммом коронавируса "Омикрон", который подбирается к Украине, выезжать из страны.

Об этом со ссылкой на посольство РФ в ЮАР сообщает РИА "Новости" во вторник, 7 декабря.

"ЮАР следует рекомендациям ВОЗ и обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от Covid-19 во время путешествий. Ни одному инфицированному человеку не разрешается покидать страну", - заявили в диппредставительстве.

Напомним, штамм "Омикрон" - самый жестокий из известных на сегодняшний день штаммов коронавируса. Он более заразный, чем "Дельта", имеет 32 мутации, устойчив к вакцинам и, возможно, развился в теле пациента с ВИЧ. Первые десятки заражений произошли в Ботсване, странах Южной Африки и Гонконге. "Страна" публиковала главную информацию о новом штамме: какие опасения он вызывает и как с ним начали бороться в мире.

В ноябре Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса - ботсванский - как вызывающий беспокойство.

Вместе с тем, в России подтвердили омикрон-штамм у двух вернувшихся из ЮАР туристов.