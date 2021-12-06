В России у двух прибывших из ЮАР россиян с положительным ПЦР-тестом подтвердили омикрон-штамм. Как рассказала туристка Юлия Демина, медики сообщили ей о выявленном омикроне, но официального подтверждения не предоставили, передает E1.RU.

По словам женщины, всю ночь у нее была температура, очень сильный кашель и болело горло. Утром медики пришли сделать тест и сообщили, что у нее, предположительно, выявлено заражение омикрон-штаммом COVID-19. Но на просьбу показать результат исследования ей ответили: "А у нас нет". Официальное подтверждение этой информации также отсутствует.

Однако в Роскомнадзоре уже подтвердили факт выявления омикрона у двух туристов.

Напомним, в Румынии, которая граничит с Украиной, выявили первые два случая заражения штаммом коронавируса омикрон. Известно, что заразившиеся вернулись в страну из Южной Африки.

Ранее "Страна" писала о том, что в ВОЗ считают, что заболевшие со штаммом коронавируса "Омикрон" переносят недуг в более легкой форме.

Также мы разбирались, как штамм "Омикрон" шагает по миру и когда он будет в Украине.