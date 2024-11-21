Согласие президента Владимира Зеленского подписать пока еще даже не принятый Верховной Радой закон о "семейных союзах" однополых партнеров вернуло внимание к этому скандальному, но уже порядком подзабытому законопроекту.

Надо сказать, в парламенте президентская позиция вызвала сдержанную реакцию даже среди сторонников принятия законопроекта. Они не верят, что проекту действительно дали зеленую улицу. Есть версия, что Зеленский просто не понял о чем его спрашивают, когда он отвечал "да".

Тем не менее, дискуссия в соцсетях по поводу этого "да" от президента живо идет и очень острая.

В том числе и относительно того, как возможное принятие и подписание Зеленским этого документа скажется на отношениях с командой нового президента США Дональда Трампа, которая, в отличие от Демпартии США, негативно относится к продвижению тем, связанных с ЛГБТ. В частности, высказывается мнение, что это может дать противникам продолжения помощи Украине в окружении Трампа еще один аргумент в пользу своей позиции.

Что ждет законопроект после "да" Зеленского и как это скажется на отношениях с США, разбиралась "Страна".

Вопрос вернул интригу

Мы сообщали, что на состоявшейся 16 ноября встрече с представителями органов студенческого самоуправления президент Зеленский заявил, что подпишет законопроект, который позволит, в том числе, однополым парам заключать "семейные союзы". Судя по выложенному в соцсети видео, дело было так: глава государства уже уходил со сцены, когда к нему из толпы обратились с вопросом, подпишет ли он законопроект о "партнерствах", "когда" его примут". И Зеленский даже вернулся, чтобы ответить утвердительно.

Речь идет о законопроекте №9103 "Об институте регистрируемых партнерств", внесенном инициативной группой во главе с народным депутатом Инной Совсун ("Голос") в марте 2023 года. Проектом предлагается закрепить в законодательстве новый институт регистрируемых партнерств (РП). Он будет означать "добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола, в основе которого лежит взаимное уважение, взаимопонимание, взаимная поддержка, взаимные права и обязанности".

Авторы законопроекта уверяют, что его нельзя приравнивать к браку, потому что "институт брака в обществе стойко ассоциируется с религией". И поэтому регистрируемое партнерство - это "альтернатива для тех разнополых пар, которые не представляют никакое религиозное верование, или не хотят заключать именно брак по каким-либо причинам".

Впрочем, данное уточнение носит исключительно пиар-характер. Регистрация брака в Украине отделена от религиозного обряда венчания. А потому для атеистов нет и никогда не было проблемы в том, чтоб зарегистрировать свой брак.

Поэтому эти заявления призваны оттенить главное новшество - что партнерство могут заключить и однополые партнеры.

Но вернемся к нормам законопроекта.

После государственной регистрации, возможной даже в случае отсутствия в этот момент одного из партнеров, оба получают статус близких родственников, а именно члена семьи первой степени родства в отношении друг друга, "независимо от того, живут ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство". При этом в Семейном кодексе характеристика семьи включает совместное проживание и быт, помимо взаимных прав и обязанностей. Тем не менее, законопроект группы Совсун фактически приравнивает РП к семье.

Критики законопроекта говорят, что данная инициатива готовит почву для введения однополых браков в Украине. А еще она фактически позволяет однополым регистрируемым партнерствам воспитывать детей. Статья 211 Семейного кодекса прямо запрещает усыновлять детей лицам одного пола. Такое право предоставляется для супругов или одного лица не моложе 21 года. Количество детей, которое может усыновить один усыновитель, не ограничивается.

Но что предлагается проектом №9103? В заключительных положениях содержится, в частности, пункт о внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми", добавляющий несколько упоминаний о регистрируемых партнерствах в статью 18/1. В новой редакции в ее части третьей уже говорится, что если умрет партнер в регистрируемом партнерстве, усыновивший до его заключения ребенка/детей, другой партнер сохраняет право на помощь на них. Из этой предлагаемой нормы выходит, что можно усыновлять детей и вступать в однополые партнерства, говорят противники законопроекта.

И вот теперь выясняется, что президент готов подписать, если Рада его примет. Какова реакция сторонников и противников?

"Фатальное решение"

Лидер движения "Все вместе за семью" Руслан Кухарчук, который выступает против принятия законопроекта №9103, называет согласие подписать президента документ о партнерствах "возможно, фатальным" решением.

"Этим "да" он пошел против воли украинского народа и решений более сотни местных советов, которые уже "проголосовали" требование не допустить однополых партнерств", - написал Кухарчук на своей странице в Facebook.

По его мнению, президентская позиция будет иметь серьезные последствия для Украины и для политического будущего самого Зеленского.

"Это "так" (от Зеленского - Ред.) прозвучало в условиях, когда в Украине рождается втрое меньше, чем умирает (наихудший показатель в мире). Но при этом за все годы президентства Зеленского не сделано ни одного (!) социально-экономического шага для стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми. Это "да" звучит в момент, когда сотни тысяч украинских воинов не имеют возможности поехать к своим женам и семьям, чтобы воссоединиться с ними. Это "да" - удар по вековым ценностям и традициям украинского народа, посягательство на Конституцию Украины и конституционный строй. Именно во время войны и трагедии предшественник - президент Петр Порошенко - со своими правительствами начали продвигать "однополые партнерства" - и провалились. Если президент Владимир Зеленский решил следовать той же дорогой, то получит аналогичный для себя результат", - пишет Кухарчук.

"Президент не понял, о чем его спрашивали"

Что говорят в Раде о законопроекте.

После общения с нескольким нардепами у журналиста "Страны" сложилось впечатление, что там никто не ожидал такой реакции президента. Даже главный инициатор №9103 Совсун ("Голос") на новость не отреагировала в соцсетях, хотя часто обновляет свои страницы.

Народный депутат Святослав Юраш ("Слуга народа", СН) напомнил, что законопроект еще нужно принять, чтобы он лег на стол к президенту. А то, что его примут - далеко не факт.

"Президент ответил студентам относительно подписания принятого закона. А у депутатов разные мысли относительно этого голосования. И посмотрим, что скажет зал парламента касательно этого законопроекта от оппозиции, когда дело дойдет до этого голосования", - прокомментировал Юраш "Стране".

Собеседник, близкий к руководству фракции "Слуги народа", вообще сказал, что президент ответил "да", "не совсем поняв о чем его спрашивали".

"Поэтому как оно дальше пойдет - сказать сложно. Пока что все намертво заблокировано на уровне главного [для законопроекта] "правового" комитета", - настаивает он.

Один из соавторов законопроекта также утверждает, что ситуация вокруг законопроекта не поменялась. "Я думаю, он (Зеленский - Ред.) просто так это сказал", - ответил на вопрос "Страны" народный депутат, попросивший об анонимности.

Фактор Трампа

Один из главных аргументов противников законопроекта - сейчас вообще не лучшее время для принятия закона об однополых партнерствах. Такая бы идея нашла понимание у демократической администрации в США, с оглядкой на чью политику в отношении прав секс-меньшинств, изначально законопроект и вносился.

Но сейчас в Вашингтоне меняется власть. И команда Трампа настроена негативно к педалированию тем, связанных с ЛГБТ. А потому и реакция на принятия законопроекта может быть очень негативной.

"Это "да" (согласие Зеленского подписать закон об однополых партнерствах - Ред.) теперь в разы усилит всю антиукраинскую пропаганду, направленную на республиканцев и консерваторов на Западе. Они сейчас как раз получают всю полноту власти. Они и без этого "да", к сожалению, и раньше были убеждены, что современная Украина - это проект Демпартии США и радикальных левых", - пишет Руслан Кухарчук.

О том, что, в случае принятия закона об однополых партнерствах могут быть проблемы с новой администрацией США пишет и экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Республиканцы взбесятся и получат еще один аргумент в пользу прекращения помощи Украине", - пишет Арестович.

"Приход республиканской администрации к власти за океаном запускает совсем другие тренды в мире. Поэтому если президент Зеленский отвечал серьезно, то он полез за медом к неправильным пчелам. Но главное даже не то, что в мире, а что в Украине власть не поймут, если она займется легализацией однополых союзов. Людей сейчас волнуют вопросы безопасности, обеспечения, перспектив страны, а не это вот все", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране".

"Темой защитой прав ЛГБТ неустанно многие годы занимаются общественные организации на западные гранты, поэтому к этому вопросу то и дело возвращались. Но после победы Трампа контекст меняется. Поэтому никто это будет двигать. Это не говоря о том, что президент в спешке, вероятно, просто не понял, о чем конкретно его спрашивают", - полагает политолог Руслан Бортник.