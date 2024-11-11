В Киеве через две недели планируют провести ЛГБТ-фестиваль.

Об этом сообщается на странице организации Kyiv Pride в Фейсбуке.

В сообщении говорится, что "Квир пропаганда фест" пройдет 23-24 ноября.

Напомним, 15 сентября в Харькове провели ЛГБТ-марш, к которому присоединились военные нетрадиционной ориентации.

Марш проходил в формате автопробега, который длился полчаса. Колонны из 13 автомобилей при участии около 60 человек проехали одним из главных проспектов города. Общий маршрут составил 5 км.

Участники требовали от Верховной Рады принять законопроекты о регистрации гей-браков и усилить ответственность за преступления на почве нетерпимости.

А в середине июня в Киеве собрались участники "Марша равенства" за права ЛГБТ. Это был первый марш за время полномасштабного вторжения России в Украину. Впереди шествия шли ЛГБТ-военные. Само мероприятие не продлилось и 30 минут - с учетом времени на сборы. По сути, активистам дали прошагать около 20 метров.

Отмечалось, что ультраправые собрались на Крещатике, чтобы противостоять ЛГБТ-маршу. Их заблокировала полиция, чтобы не допустить стычек.