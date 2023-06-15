Министерство иностранных дел Украины опубликовало твит в поддержку месяца ЛГБТ-прайда с радужной символикой сообщества.

Соответствующий пост размещен в четверг, 15 июня, в англоязычном Twitter дипломатического ведомства.

Известно, что месяц в поддержку ЛГБТ традиционно проходит с 1 июня.

Мы уже рассказывали о том, что в Украине идет флешмоб по теме ЛГБТ. Крупные украинские компании вставляют в свой логотип радужный флаг, что вызывает неоднозначную реакцию у их клиентов.

В частности, магазин Comfy, например, изменил свое лого, добавив радужную расцветку вместо буквы "О". Опубликовали картинки с элементами ЛБГТ-символики и крупнейшие операторы связи - Киевстар и Водафон.

Однако в комментариях к постам этих компаний мнения разделились: одни пользователи благодарят их за позицию, другие - говорят, что больше не станут пользоваться их услугами.

Тем временем власти Грузии обвинили McDonald's в ЛГБТ-пропаганде из-за буклета с британским певцом Элтоном Джоном, который появился в детском меню Happy Meal.

А в Уганде приняли закон о пожизненном заключении за признание своей принадлежности к ЛГБТ.