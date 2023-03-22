Парламент Уганды принял законопроект о пожизненном заключении за признание человеком своей принадлежности к ЛГБТК+.

Об этом сообщает ВВС.

А наличие "отягчающих обстоятельств" может повлечь даже смертную казнь. Например, "вовлечение детей в гомосексуальную активность".

"За" проголосовали 387 из 389 депутатов, однако президент страны документ еще не подписал.

Однако Йовери Мусевени за время своего президенства не раз высказывался против ЛГБТ-повестки, а на прошлой неделе призвал страны Запада "не навязывать своё видение мира" Уганде.

Эксперты говорят, что формулировки в законе прописаны так, что под наказание могут попасть не только совершившие каминг-аут лица, но и журналисты - за "равноценное описание" квир- и гетеро-отношений.

Отметим, что гомосексуальный секс в Уганде уже может караться пожизненным заключением.

Напомним, президент Владимир Зеленский, в ответ на петицию о легализации однополых браков в Украине, сообщил, что в условиях военного или чрезвычайного положения Конституцию Украины менять нельзя.

Ранее мы писали, что парламент Словении разрешил однополые браки в стране, а также усыновлять таким парам детей. Таким образом Словения стала первой славянской страной, где пошли на такой шаг.