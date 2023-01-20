Российский защитник американской хоккейной команды "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов отказался принять участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества на раскатке перед матчем с "Анахайм Дакс". Он не надел джерси (верхнюю одежду для игры в хоккей, она же свитер или майка) с символикой ЛГБТ.

Об этом сообщает американская пресса.

Проворов заявил, что его отказ надеть свитер в поддержку ЛГБТ связан с религиозными убеждениями и не задумывался как оскорбление представителей нетрадиционных сообществ.

Главный тренер "Филадельфии" Джон Торторелла поддержал Проворова.

"Проворов верен себе и своей религии. Я уважаю это и не вижу повода убирать Проворова в запас лишь из-за его решения", - сказал он на пресс-конференции.

После того, как о его демарше сообщили журналисты, болельщики раскупили все игровые свитеры игрока "Филадельфии Флайерз" в официальном онлайн-магазине Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сейчас в магазине НХЛ остались в продаже только женские джерси с фамилией россиянина, а также неигровые майки и толстовки черного цвета с его фамилией и номером. Все мужские игровые свитеры всех размеров Проворова были распроданы.

Уроженцу Ярославля Проворову сейчас 26 лет, он играет в НХЛ седьмой сезон, но в Северной Америке выступает гораздо дольше. До попадания в НХЛ он два года выступал в канадской юниорской лиге, а еще раньше провел один сезон в американской. В США он живет с 14 лет.

Уже несколько лет Иван встречается с девушкой родом из США, ее зовут Мэдисон.

Ранее "Страна" писала, что семь сборных на Кубке мира в Катаре вынуждены были отказаться от повязок в поддержку ЛГБТ.

А позапрошлым летом президент Литвы Гитанас Науседа на саммите Евросоюза в Брюсселе отказался подписывать письмо лидеров сообщества в поддержку ЛГБТ.