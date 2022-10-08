Парламент Словении разрешил однополые браки в стране, а также усыновлять таким парам детей. Таким образом Словения стала первой славянской страной, где пошли на такой шаг.

Об этом пишет Euronews.

Голосование за соответствующую поправку в парламенте состоялось после решения Конституционного суда, что определение брака как союза мужчины и женщины дискриминирует геев и лесбиянок.

"За" проголосовали 48 депутатов, против — 29, один — воздержался.

Словенская оппозиция уже раскритиковала решение суда и организовала несколько митингов против нового закона.

В 2015 году в Словении прошел референдум, на котором 63% граждан высказались против легализации однополых браков.

Ранее сообщалось, что в Украине не станут легализовать однополые браки в условиях военного положения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на петицию о легализации однополых браков в Украине.

А в Афинах недавно впервые крестили детей однополой семьи, рожденных суррогатной матерью. Таинство проводил архиепископ Америки из Константинопольской православной церкви Элпидофор.