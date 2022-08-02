Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков в Украине.

Как сообщается в ответе президента, в условиях военного или чрезвычайного положения Конституцию Украины менять нельзя.

В связи с этим сейчас нельзя изменить норму о том, что брак – это добровольный союз мужчины и женщины.

При этом Кабинет Министров уже наработал варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.

И Зеленский обратился к премьеру Денису Шмыгалю, чтобы тот рассмотрел вопрос о том, как реализовать петицию в рамках данной темы.

Напомним, что защита ЛГБТ была важным пунктом Стамбульской конвенции, недавно ратифицированной Верховной Радой.

"Страна" подробно анализировала, что значит ратификация Радой Стамбульской конвенции и почему парламент принял это решение.



Тем временем война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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