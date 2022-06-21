Принятие Верховной Радой Конвенции Совета Европы по предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (или Стамбульской конвенции) лишний раз подтвердило, что команда президента Владимира Зеленского готова идти на уступки требованиям Евросоюза в малозначащих для нее вопросах, но биться за те, что затрагивают ее интересы.

Подробности - в материале "Страны".

За гендер и против гендера

Рада поставила точку в долгой истории с ратификацией Стамбульской конвенции.

На заседании 20 июня депутаты одобрили разработанный правительством и внесенный Офисом президента документ 259 голосами, львиную долю из которых дала президентская партия "Слуга народа" (хотя голосовали далеко не все "слуги" - всего дали голоса менее 200 нардепов). О голосовании поговорим ниже. А сейчас об аргументах власти в поддержку ратификации.

Как настаивали во власти, ратифицировать конвенцию нужно по следующим причинам. По слова вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, конвенция в качестве одобренного Радой акта "поспособствует более эффективному обеспечению прав и свобод украинцев внутри страны и за ее пределами".

Выступая с парламентской трибуны, вице-премьер заявила, что принятие конвенции "усилит голос Украины в Европе относительно борьбы за права, безопасность и, в конце концов, жизнь наших граждан, более 5 миллионов которых сегодня находятся за границей".

Другой аргумент за конвенцию: ратификация станет важным сигналом Евросоюзу и государствам - членам блока из числа сторонников конвенции, сомневающимся, нужно ли поддерживать предоставление Украине статус кандидата в члены ЕС.

Поэтому конвенцию оперативно поставили на голосование в преддверии саммита Евросоюза 23-24 июня, на котором будут рассматривать заявку Киева.

"Ратификация конвенции приобретает особенную актуальность накануне принятия Европейским союзом окончательного решения относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в эту организацию, что полностью отвечает закрепленному в нашей Конституции курсу на обретение членства в ЕС", - заявил с парламентской трибуны глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, состоящий в лобби ратификации.

Примечательно, что как раз европейцы прямо не говорят о конвенции. Однако давление связанных с западными посольствами кругов и показательная быстрота реакции власти дает основание считать это реальным требованием ЕС, которое, правда, публично не озвучивается, учитывая неоднозначное отношение к теме у общества.

Как уже писала "Страна", принятию долго и успешно сопротивлялись религиозные общины, которым удавалось организовывать против конвенции большое количество депутатов, прислушивающихся к их мнению.

О чем говорят противники конвенции? Они обращают внимание на то, что документ предполагает защиту, помимо прочего, от дискриминации по гендерному признаку. То есть это будет еще одним (и, судя по усилиям лоббистов, чрезвычайно важным) упоминанием в украинском законодательстве гендера, который воспринимается противниками как заменитель мужского и женского полов.

"Игнорирование наличия биологических полов, характеризующих женщину или мужчину, и связанное с этим обязательство обучать детей нестереотипным гендерным ролям (статья 14 конвенции) несет угрозы искажения у молодого поколения своей половой идентичности, популяризации однополых сексуальных отношений и распространения случаев гендерной дисфории (обратная сторона эйфории - Ред.) среди детей и молодежи", - говорится в заявлении Всеукраинского совета церквей, опубликованном накануне голосования за конвенцию.

Сторонники же конвенции говорят, что термин "гендер" и производные от него упоминаются уже в сотнях официальных документов (в ходу разные списки) и есть даже правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики. Эта должность, похоже, появилась в 2017 году вследствие внесения в Кодекс законов о труде в 2015-м поправки о запрете дискриминации по гендерной идентичности и сексуальной ориентации, продавленной Евросоюзом под предлогом подготовки к введению безвизового режима с Украиной.

Все эти аргументы были хорошо известны и раньше, однако прислушались к ним, получается, только сейчас. На самом деле главной причиной успешного голосования стала, конечно, позиция ОП. Правда, в СН указание свыше выполнили только 193 депутата из 240.

Но, по данным "Страны", власть договорилась с депутатскими группами "Платформа за жизнь и мир" и "Восстановление Украины", а также "Доверие", которые в общей сложности дали 40 голосов.

Во фракции "Евросолидарности" проголосовали за девять депутатов из 27, в том числе ее лидер Петр Порошенко, во фракции "Голоса" - 10 из 20, в депгруппе "За будущее" - два депутата из 21 плюс пять внефракционных парламентариев, включая спикера Руслана Стефанчука и его первого заместителя Александра Корниенко.

Собеседник среди депутатов от СН из числа противников конвенции говорит, что несколько его коллег по фракции принципиально не захотели голосовать, потому что им "важно, что говорят церкви".

"Ну и кто-то отлучился на секундочку, у кого-то карточка для голосования "случайно" выпала из аппаратуры в ответственный момент", - комментирует он.

"Если бы не [депутатские] группы, на которые у Банковой свои рычаги влияния, конвенцию не приняли бы. И война, конечно, поспособствовала. Часть тех, кто раньше был с нами, она заставила подчиняться политике ОП", - добавляет он.

При этом источник в руководстве одной из фракций утверждает, что президентский Офис договорился и с недовольными конвенцией.

"Их попросили не качать (не мешать - Ред.), потому что это важный для евроинтеграции вопрос, и они не качали", - утверждает собеседник.

Хотя в этой связи интересно поведение фракции "Батькивщины". Ее лидер Юлия Тимошенко была одной из немногих, кто открыто раскритиковал конвенцию. Она заявила, например, что в Украине, по ее мнению, "одно из сильнейших законодательств в мире" для борьбы с домашним насилием, и существует уголовная ответственность за него, "чего нет в большинстве стран мира". Но конвенцию протаскивают ради гендера.

"После принятия этой конвенции начнется очень долгий путь принятия соответствующего законодательства, которое будет говорить о том, что наши дети от рождения по полу не такие, как они родились, а они по полу такие, какими их воспитали школа, семья, социум и так далее. И они на самом деле могут в 12 лет только определиться, кто они: она, он или оно", - заявила с парламентской трибуны Тимошенко, чьи депутаты либо не голосовали вообще, либо воздержались.

"Тимошенко хочет оседлать консервативный тренд, на который ориентируются европейские христианские демократы. Просто у нее ставка на электорат сел и малых городов преимущественно на западе и в центре страны. Тему конвенции и гендера там точно не примут - вот лидер "Батькивщины" им и подыгрывает, обходя Порошенко, который как раз голосовал за. Зеленский же метит в жителей мегаполисов, для которых споре о гендере не столь значимы", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Собеседник из фракции СН, который входит в число противников конвенции, допускает появление законодательных инициатив, расширяющих использование понятия "гендер", но советует своим оппонентам не расслабляться.

"Посмотрим, какие конкретно будут идеи у наших либеральных коллег и сколько их законопроекты проживут в парламенте. Коммуникация с Советом церквей остается, а значит, и возможность мобилизовать депутатов", - говорит он.

Удобная ширма

Как уже говорилось, голосование за конвенцию лозунгом "выполнение условий евроинтеграции". Но в тот же день Рада провалила поправку к закону "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", названную главой антикоррупционного комитета Рады Анастасией Радиной важной для сотрудничества с ЕС.

Закон этот неформально называют стратегией по борьбе с коррупцией, и парламент ее обновил, внеся ряд изменений.

Однако депутаты провалили поправку №511 к закону, которая гласит, что при отсутствии руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) все его полномочия осуществляет заместитель САП, а не генпрокурор, как сейчас. Не хватило всего-то четырех голосов.

Это уже вызвало скандал. Глава антикорркомитета Радина (СН) заявила, что, не поддерживая поправку, депутаты показывают, что "у них нет намерений обеспечивать независимость САП и выполнять обязательства Украины по евроинтеграционному трэку".

Интересно, что инициатива узнать мнение зала о поправке (благодаря чему она и была провалена) исходила не от правящей партии, а от одного из лидеров депгруппы "За будущее" Тараса Батенко. А это парламентское объединение в принципе дружественное власти.

В чем была важность поправки?

Главы САП в Украине нет еще с 2020 года, когда закончился срок полномочий первого руководителя этого органа Назара Холодницкого. С того момента спецпрокуратуру курирует подконтрольный Банковой генпрокурор Ирина Венедиктова, а через САП можно влиять и на работу Национального антикоррупционного бюро, процессуально связанного с ней.

Сохранение такого статус-кво выгодно Офису президента, который долго боролся за контроль над всей антикоррупционной вертикалью.

Политолог Карасев считает, что Банковая во вчерашний день голосований в Раде выбрала то, что ей важнее - провалить подвижки (пусть даже в перспективе) по антикоррупционному прокурору. Голосование же за конвенцию было своего рода разменом, полагает эксперт.

"Нынешняя наша власть по духу либерально-космополитичная. С помощью конвенцию она хочет сблизиться с частью западных элит, продвигающих идеи, зафиксированные в документе, и удержать их внимание на себе, а в самой Украине заявить, что, вот, так мы укрепляемся в европейском ценностном пространстве. Но при всем при этом властью движет и другой интерес. Лучше конвенцию принять, чем сдать спецпрокурора, а тем более довести до конца антикоррупционную реформу. Правда, вряд ли наши партнеры оставят все, как есть", - говорит политолог Карасев.

Действительно, требования назначить нового главу САП и провесит конкурсу по новому главе НАБУ - одни из требований Евросоюза, которые идут в "пакете" с предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Однако, как показало вчерашнее голосование, украинские власти не очень настроены передавать западным структурам контроль над антикоррупционной вертикалью.