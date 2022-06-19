Во Всеукраинском совете церквей, куда входят все крупные конфессии Украины, раскритиковали намерение Владимира Зеленского провести через Верховную Раду Стамбульскую конвенцию.

Этот документ предписывает защищать граждан по признаку сексуальной ориентации и вводит понятие гендера (гендер - это то, кем себя считает индивидуум, независимо от его биологического пола).

"Игнорирование факта наличия биологических полов, характеризующих женщину или мужчину, и связанное с этим обязательство обучать детей нестереотипным гендерным ролям (статья 14 конвенции) несет угрозы искажения у молодого поколения своей половой идентичности, популяризации однополых сексуальных отношений и распространения случаев гендерной дисфории (обратная сторона эйфории - Ред.) среди детей и молодежи", - говорится в заявлении Совета церквей.

Религиозные деятели призвали спикера Рады и депутатов "предотвратить эскалацию напряженности и раскола украинского общества", особенно во время войны.

В организации напоминают, что Великобритания, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Армения и Турция отказались ратифицировать эту конвенцию.

"Ратификация конвенции - похоже, одно из условий предоставления статуса кандидата в члены ЕС. Прямо этого не говорится, но законопроект Зеленский внес как раз накануне голосования стран Евросоюза, которое должно пройти на следующей неделе", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня, 19 июня, Комитет Рады по международной политике поддержал ратификацию Стамбульской конвенции.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о Стамбульской конвенции, которую хочет ратифицировать Украина.