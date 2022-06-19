Всеукраинский совет церквей раскритиковал намерение Зеленского ратифицировать Стамбульскую конвенцию
Во Всеукраинском совете церквей, куда входят все крупные конфессии Украины, раскритиковали намерение Владимира Зеленского провести через Верховную Раду Стамбульскую конвенцию.
Этот документ предписывает защищать граждан по признаку сексуальной ориентации и вводит понятие гендера (гендер - это то, кем себя считает индивидуум, независимо от его биологического пола).
"Игнорирование факта наличия биологических полов, характеризующих женщину или мужчину, и связанное с этим обязательство обучать детей нестереотипным гендерным ролям (статья 14 конвенции) несет угрозы искажения у молодого поколения своей половой идентичности, популяризации однополых сексуальных отношений и распространения случаев гендерной дисфории (обратная сторона эйфории - Ред.) среди детей и молодежи", - говорится в заявлении Совета церквей.
Религиозные деятели призвали спикера Рады и депутатов "предотвратить эскалацию напряженности и раскола украинского общества", особенно во время войны.
В организации напоминают, что Великобритания, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Армения и Турция отказались ратифицировать эту конвенцию.
"Ратификация конвенции - похоже, одно из условий предоставления статуса кандидата в члены ЕС. Прямо этого не говорится, но законопроект Зеленский внес как раз накануне голосования стран Евросоюза, которое должно пройти на следующей неделе", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, сегодня, 19 июня, Комитет Рады по международной политике поддержал ратификацию Стамбульской конвенции.
Ранее "Страна" подробно рассказывала о Стамбульской конвенции, которую хочет ратифицировать Украина.