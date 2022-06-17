Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС с условиями
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
Об этом в пятницу, 17 июня, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляен.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата 23-24 июня будут принимать лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе.
Для принятия решения нужно, чтоб за него проголосовали все страны.
Фон дер Ляен сообщила, что рекомендация Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС содержит условия, которые Киев должен будет выполнить.
В свою очередь, глава ОП Андрей Ермак рассказал, какие шаги необходимо выполнить Украине для получение статута кандидата на членство в ЕС.
Среди них:
- Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетельности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
- Завершение проверки добродетельности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
- Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП;
- Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);
- Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
- Должен заработать закон об олигархах;
- Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
- Необходимо завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств, которая сейчас готовится согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.
Отметим, что вместе с Украиной аналогичный статус кандидата получила и Молдова. А вот Грузии его не дали.
Подробно о том, что происходит вокруг статуса кандидата в ЕС "Страна" писала здесь.
Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз.
"Страна" ранее подробно рассказывала, какие условия ЕС обсуждал при рассмотрении заявки Украины на предоставление статуса-кандидата.