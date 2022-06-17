Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом в пятницу, 17 июня, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляен.

Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата 23-24 июня будут принимать лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе.

Для принятия решения нужно, чтоб за него проголосовали все страны.

Фон дер Ляен сообщила, что рекомендация Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС содержит условия, которые Киев должен будет выполнить.

В свою очередь, глава ОП Андрей Ермак рассказал, какие шаги необходимо выполнить Украине для получение статута кандидата на членство в ЕС.

Среди них:

Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетельности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

Завершение проверки добродетельности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП;

Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);

Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

Должен заработать закон об олигархах;

Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

Необходимо завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств, которая сейчас готовится согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.

Отметим, что вместе с Украиной аналогичный статус кандидата получила и Молдова. А вот Грузии его не дали.

Подробно о том, что происходит вокруг статуса кандидата в ЕС "Страна" писала здесь.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз.

"Страна" ранее подробно рассказывала, какие условия ЕС обсуждал при рассмотрении заявки Украины на предоставление статуса-кандидата.