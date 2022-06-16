Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 16 июня.

Главное из заявлений президента:

"Сегодня Украина почувствовала поддержку сразу четырех европейских государств. В частности, поддержку нашего движения в Евросоюз. Для меня важно было услышать от четырех президентов и то, что они видят мир в Украине таким, каким его видим мы". "Благодарен Италии за макрофинансовую и военную помощь. Румынии - за военную помощь, за помощь в транзите нашего зерна. Франция даст дополнительные САУ Caesar. Германия даст средства ПВО. Поблагодарил канцлера Шольца за приглашение на G7". "Говорили о продовольственном кризисе. Восстанавливать экспорт украинской продуции необходимо". "Сегодня обострилась ситуации с газом Европе. Это Газпром делает специально. И это аргумент, чтобы ЕС переходил к жизни без российского газа". "Сейчас украинская армия борется в условиях значительного перевеса противника в технике, в артсистемах. Мы делаем все, чтобы дать армии оружие".

Ранее мы писали, что Эммануэль Макрон заявил о договоренности не поставлять некоторые виды оружия Украине. Об этом соглашении известно Владимиру Зеленскому.

Также "Страна" сообщала, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новое оружие, которое Киев получит от Запада, позволит Украине вернуть оккупированные территории, в том числе Крым и Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.