Краткий итог вчерашней встречи в формате "Рамштайн": "США и союзники обещают дополнительное вооружение для Украины, но Киев хочет большего". Об этом пишет газета The New York Times.

"Некоторые страны НАТО опасаются посылать тяжелое вооружение, надеясь на перемирие путем переговоров, но альянс публично заявляет, что готов помочь Украине победить Россию", - добавляет издание.

Также NYT пишет, что "обещание оружия и его поставка - разные вещи".

Газета перечисляет причины, почему передача идет медленнее, чем бы того хотелось Украине:

нежелание Запада истощать свои арсеналы,

невозможность быстро произвести дополнительное оружие,

сложная логистика,

опасения попадания в руки россиян чувствительных технологий,

необходимость обучения украинцев обращению с новыми видами вооружений

и опасность эскалации, если будут удары по России.

Как писала "Страна", встреча в формате "Рамштайн" прошла 15 июня. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украине надо дать больше тяжелого вооружения.

Глава Пентагона призвал не ослаблять поставки оружия Украине из-за "слишком высоких ставок".

Также стало известно о новом пакете помощи Украине на миллиард, куда войдут гаубицы, снаряды для РСЗО и ракеты "Гарпун".

Тем временем война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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