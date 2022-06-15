Глава Пентагона Ллойд Остин, который участвует в заседании Контактной группы по вопросам защиты Украины в Брюсселе, заявил, что ослаблять поставки оружия Киеву нельзя, так как "ставки слишком высоки".

"Я лично благодарен за существенную помощь в сфере безопасности, которую уже предоставила эта группа, но мы не можем позволить себе ослабить ее", - сказал Остин.

Он также отметил, что необходимо поддерживать существующий темп и прокомментировал поставки в Украину американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые, по его словам, должны усилить потенциал ВСУ.

"Такая военная помощь продолжится", - подчеркнул он.

Также сегодня у министра обороны США запланированы переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Напомним, что Ллойд Остин примет участие в совещании военных министров стран НАТО, где обсудят не только Украину, но и заявки Швеции и Финляндии на вступление в Альянс.

Как писала "Страна", новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 15 июня. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украине надо дать больше тяжелого вооружения.

"Да, у Украины должно быть больше тяжелого вооружения. НАТО и партнеры уже поставляют такое вооружение", - сказал он.

Ранее сообщалось, что США поставили Киеву РСЗО HIMARS, несмотря на то, что в России неоднократно заявляли, что предоставление этих систем Украине может привести к негативным последствиям.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.