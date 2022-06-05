Глава Пентагона Ллойд Остин отправляется в Брюссель для участия в заседании Контактной группы по вопросам защиты Украины. Это будет уже третья такая встреча - первые две прошли на военной базе "Рамштайн" в Германии.

Об этом сам глава Пентагона сообщил у себя в Twitter.

"Я отправлюсь в Брюссель для организации очередной встречи контактной группы по защите Украины. Там будут лидеры в области обороны буквально со всего мира для обсуждения текущего кризиса в Украине на фоне неспровоцированного вторжения России", - написал Ллойд Остин.

Также он примет участие в совещании военных министров стран НАТО, где обсудят не только Украину, но и заявки Швеции и Финляндии на вступление в Альянс, сообщил Остин в Твиттере. Даты Остин не назвал, но ранее глава СНБО Данилов заявлял, что новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 15 июня.

Скриншот: Twitter/Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.