Анализируем ситуацию на 101-й день войны.

Северодонецк и Марьяна Безуглая

Продолжаются бои в Северодонецке, куда россияне, по данным украинских властей, перебросили резервы. И пытаются отрезать город, подорвав мост, по которому продолжает идти движение (через него в частности эвакуируют раненых).

Украинские власти говорили, что противник по данным на 3 июня контролировал 50% города. При этом украинские войска предпринимают контратаки.

Но, судя по карте американского военного журналиста и автора The New York Times Чака Пфаррера, РФ контролирует примерно две трети города.

Журналист утверждает, что украинские силы продвигаются к объездной дороге P-66 у городской промзоны. Эта дорога на севере разделяет российские силы в Северодонецке и соседней Воеводовке.

Также, по его данным, фронт в городе проходит по центральной улице Богдана Лещины, есть продвижения ВСУ к востоку от нее. Правда, источники информации Пфаррера неизвестны.

Свой взгляд на события в Северодонецке высказало и российское минобороны, которое крайне редко комментирует наземные передвижения. Россияне утверждают, что ВСУ после больших потерь отступают в направлении Лисичанска. Отметим, что 2 июня Генштаб Украины сообщал, что планов отхода в Лисичанск нет, бои за Северодонецк продолжаются.

Согласно утренней сводке ВСУ, южнее города был штурм украинской Устиновки на правом берегу Северского Донца. Это село выходит к трассе на Лисичанск со стороны Тошковки.

В отношении Северодонецка сегодня разразился скандал. Телеведущая Янина Соколова опубликовала фото Марьяны Безуглой в военной форме. И сообщила, что нардеп контролирует операции ВСУ в Северодонецке, что, по данным Соколовой, не нравится украинским военным.

Позже журналист Юрий Бутусов тоже заявил, что Безуглая принимает участие в постановке задач руководителям подразделений ВСУ в Северодонецке.

Также вчера он опубликовал пост, в котором пообещал обранодовать детали "авантюры" руководителей силовых структур, которые "подверглись влиянию политиков" и "начали нецелевое применение боеспособных спецподразделений для выполнения одной авантюры в тактически невыгодной обстановке".

Также он упомянул "комиссаров" и "комиссарш", которые вмешиваются в управление войсками.

То есть, он намекает, что украинские власти готовят некую "авантюру" с участием спецподразделений в Северодонецке и участие в ней может принимать непосредственно и Безуглая.

Сама Безуглая после этого написала пост, в котором по сути подтвердила свое нахождение там, где описали Соколова и Бутусов. Она заявила, что находится на востоке, в зоне боевых действий, поскольку является членом комитета по вопросам обороны, а также резервистом.

В комментариях она заявила, что ее задача в армии - "контроль и помощь", без отдачи приказов. Слову "контроль" собеседники Безуглой удивились.

Огонь по скитам. Ситуация в Святогорске

Бои с юга Харьковской области перемещаются на север Донецкой и концентрируются в районе Святогорска (18 километров до Славянска).

В этом районе противник снова штурмовал Богородичное на правом, более высоком берегу Донца. И Святогорск на левом берегу, о чем сегодня рассказал губернатор Харьковской области Синегубов (оба населенных пункта находятся на Донетчине).

В Святогорске находится одна из трех украинских лавр (она находится через реку от самого города на высоком правом берегу Донца). Монастырь уже попадал под обстрелы. 1 июня там погибли четыре человека, еще пять получили тяжелые ранения.

Также сегодня там сгорел Всехсвятский деревянный скит. Он расположен в полукилометре к юго-востоку от Святогорской лавры.

Сгоревший скит расположен не в комплексе основных сооружений Лавры, а в некотором отдалении, на вершине горы, неподалеку от памятника Артему, но является частью Лавры.

Храмы скита собраны местными плотниками из массивных сосновых бревен и украшены резьбой в традициях древнерусского зодчества XVI–XVII веков. Рядом — деревянные кельи. Скит обнесен деревянным частоколом с тесовыми воротами и угловыми башнями, которые, по замыслу, должны были напоминать о былинных временах.

Исторически, на этом месте стояли каменные культовые сооружения, но после 1945 года они пришли в запустение. Строительство скита началось в 2001 и продолжалось в течение всего десятилетия. Центральный для скита Всехсвятский храм был завершен в 2009.

Это был самый большой деревянный храм Украины. Вот видео его пожара.

Украина обвинила Россию в уничтожении святыни. Офицер 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко, который первым опубликовал фото горящего скита, пишет, что он загорелся от российских обстрелов.

Затем об этом заявил президент Владимир Зеленский: "Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей".

В свою очередь минобороны РФ сообщило, что скит якобы пострадал от действий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая подожгла комплекс при отступлении.

Россия заявляет, что ее подразделения находятся к северу от Святогорска и "не ведут боевых действий в данном районе". То есть, утверждая, что они находятся на левом берегу Донца. Лавра стоит на правом берегу и контролируется ВСУ.

Судя по последним данным, россияне к северу от Святогорска находятся в селах Сосновое и Яровая. О том, что противник вошел в Святогорск, данные поступают отрывочные. По одним данным бои идут уже в городе, по другим - на его подступах.

В самом городе нет воды, света и связи. Мост между городом и Лаврой подвергся обстрелам и в пробоинах.

Кроме того, очень сильно обмелела в этом районе река Северский Донец, что, вероятно, вязано со взрывом и последующем восстановлением дамбы на Краснооскольком водохранилище.

В направлении Славянска бои идут не только с севера, но и с северо-востока - а именно, от Лимана, в районе села Старый Караван.

У Старого Каравана, как сообщили сегодня в российских телеграм-каналах, захвачено село Брусовка. Украинских подтверждений этому нет.

Остальной фронт

К юго-востоку от Харькова противник нанес ракетный удар в районе села Мохнач, попало в объект транспортной инфраструктуры. В какой именно - не сообщается, но известно, что там есть мост через Северский Донец.

В Донецке продолжаются массовые "прилеты". Сегодня - в район железнодорожного вокзала (микрорайоны "Магистральный" и "Топаз"). Один из снарядов упал во дворе школы №62.

Сообщают также о детонации склада боеприпасов в Макеевке (территория, подконтрольная "ДНР").

Жители города говорят, что обстрелы очень сильные, долетать стало даже до отдаленных районов города, куда все последние годы ничего не "падало". Также все чаще удары наносятся и по центру города. На днях обстреляли Ворошиловский и Калинский районы.

На линии огня постоянно находится и прифронтовой Николаев, где в жилой застройке часто гибнут люди, а сегодня отмомбились по району порта, над которым поднимались клубы дыма.

На остальных участках фронта идет интенсивное огневое воздействие противника по украинским позициям.

На севере Херсонской области, как уже рассказывал советник главы ОП Арестович, закончилось украинское контрнаступление. Источники "Страны" в ВСУ дополнили эту историю новыми деталями.

Источники говорят, что ВСУ при поддержке артиллерии атаковали российские войска на границе Николаевской и Херсонской областей, форсировав реку Ингулец. Основное направление удара украинской армии – к селу Давыдов Брод. Первоначально атака ВСУ удалась, реку удалось перейти и отбросить на десять – пятнадцать километров ВС РФ.

Однако уже на следующий день россияне нанесли массированные удары артиллерией и авиацией по участку прорыва и ВСУ понесли серьёзные потери в живой силе и технике и наступление остановилось. Занятый плацдарм под Давыдовым Бродом украинские военные удерживают, но далее не продвигаются. При этом по плацдарму наносятся массированные удары противником с целью вынудить украинские войска отступить.

Причиной остановки контрнаступления источники называют мощные артиллерийские и авиационные удары россиян и рельеф местности в этих местах – голая степь, на которой украинские войска были практически беззащитны перед авиацией противника. Кроме того, в атаку бросили одну из слабовооруженных бригад ТРо, которая и понесла самые тяжелые потери.

"Направление атаки потенциально очень интересное, так как открывает возможность для дальнейшего наступления ВСУ на Новую Каховку. Однако наступление фактически остановлено на сегодняшний день. Сил пока недостаточно", - говорит источник.

Оценки военной ситуации

Перейдем к оценкам того, как развивается ситуация с войной.

Британская разведка сегодня проанализировала применение россиянами авиации на Донбассе, которое стало более активным.

Главное наблюдение: "комбинированное использование воздушных и артиллерийских ударов стало ключевым фактором недавних тактических успехов России в регионе".

"С переключением оперативного фокуса на Донбасс Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего продвижения, сочетая авиаудары с массированными артиллерийскими обстрелами для обеспечения своей подавляющей огневой мощи", - отмечается в сводке.

При этом делается оговорка, что удары авиации, направленные на препятствование подвоза подкрепления и припасов, не оказали существенного влияния на конфликт. В результате российские запасы высокоточных ракет, вероятно, были значительно истощены, предполагают британцы.

Также сегодня публиковался анализ, куда смогут добивать поставленные Украине РСЗО HIMARS. Учитывая дальность до 70-80 километров, остров Змеиный попадает в зону поражения, а вот Крым и Мариуполь - нет.

Впрочем, пока таких ракетных комплексов Украина получит менее десятка (с учетом британских).

Хотя Россия по-прежнему имеет подавляющую огневую мощь, у ее армии в Украине есть свои системные проблемы. Уже не в первый раз в российских военных телеграм-каналах поднимают тему слабой контрбатарейной борьбы.

Сегодня россияне вновь обсуждали эту тему. В телеграмм-каналах отмечалось, что российская армия имеет мало разведывательно-ударных беспилотников типа "Байрактара", беспилотников, которые могли бы круглосуточно вести разведку и выявлять огневые точки, а также специальных радаров, засекающих артиллерию.

Отметим, что Украине это оборудование поставляется регулярно. Контрбатарейные радары включены в очередной пакет американской помощи.

В итоге российские военные блогеры пишут, что армии РФ приходится ходить в атаку часто под пушечным или минометным огнем. И, даже после захвата населенных пунктов, по ним начинает "работать" украинская артиллерия и выбивать с позиций.

По сути это сегодня главная военно-техническая проблема российских войск в Украине, так как не дает ей развивать массированное и быстрое наступление, прорывая ударными группировками позиции украинских войск и охватывая их с флангов, так как приходится постоянно защищаться от неподавленной (и точно стреляющей) артиллерии ВСУ.

А с учетом поступления в украинскую армию все большего количества натовских артиллерийских систем - эта проблема будет обостряться.

Правда, у россиян есть надежда, что пока подойдут к концу советские запасы снарядов у украинской армии (а их нехватка уже ощущается), западная помощь еще не сможет прийти в значительных масштабах, что и даст возможность российским войскам осуществить прорыв.

Но это гипотетическое допущение.

Стратегически проблема может быть решена лишь массированными поставками в армию РФ ударных и прочих беспилотников и средств контрбатарейной борьбы. Неизвестно насколько ВПК России способен быстро запустить массовое производство (особенно с учетом западных санкций).

Остается еще вариант закупок на внешнем рынке. Например у Китая или же у Турции. У последней, теоретически, россияне могли бы закупить крупную партию Байрактаров. Но неизвестно пойдет ли на это Эрдоган с учетом прогнозируемо жесткой реакции на это Штатов.

Так или иначе, но проблему эту россияне будут, очевидно, пытаться решить как можно скорее и от того получится у них это или нет и зависит, во многом, дальнейший ход событий на фронте.

Координация с США

Сегодня телеканал CNN рассказал, как американские военные координируют работу с украинскими коллегами во время войны в Украине.

На связь они выходят ежедневно. Лично этим занимается генерал-майор Дэвид Болдуин. Он возглавляет Государственный военный департамент, куда входят сухопутные войска и воздушная национальная гвардия.

"Примерно раз в неделю Болдуин проводит видеозвонки с высшим руководством украинских вооруженных сил", - сообщает CNN. И каждый день он "обменивается текстовыми сообщениями и звонит один на один по поводу общей ситуации".

Атака Беларуси, метания в НАТО. Прогнозы войны

Сегодня также звучали разные прогнозы на будущее конфликта в Украине.

Беларусь может вступить в войну, если Путин "дожмёт" Лукашенко. Такую возможность допускает военный эксперт Олег Жданов.

"Хочу акцентировать внимание на волынском направлении. Там белорусская армия. Мы знаем, что они могут выставить 20−25 тысяч войск. И мы наблюдаем за белорусской армией в том плане, что есть понимание: Путин может дожать Лукашенко, и тот отдаст приказ на наступление белорусской армии на Украину. Не исключаем такой возможности. Поэтому ведем наблюдение за участком границы и держим там необходимое количество войск для защиты нашей территории", - пишет Жданов.

При этом, он отмечает, что северное направление - самое неудобное для наступающей стороны: болота и леса - не развернуться. Конечно, белорусское командование это понимает и не горит желанием повторить опыт россиян в первые недели войны.

Разговоры о вступлении Беларуси в войну обсуждается в связи с переброской войск на южную границу (то есть ближе к Украине).

Впрочем, пока неизвестно, есть ли в этом намерение атаковать - или же имеет место попытка сковать украинские силы на этих участках без вступления в войну. Второе пока что более вероятно. В России же ходят разговоры о том, что Беларусь может вступить в войну, если свои войска в Украину введет Польша.

Но пока что на Западе больше обсуждают не прямое участие стран НАТО в войне, а ее остановку.

CNN сообщило, что западные союзники - США, Британия и ЕС, но без Украины - регулярно встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня в Украине путем переговоров. Эти встречи участились в последние недели.

На этих встречах обсуждался предложенный Италией план - нейтралитет Украине в обмен на гарантии безопасности, а также переговоры между Киевом и Москвой о будущем Крыма и Донбасса.

Пока непонятно, к чему эти обсуждения пришли. Агентство пишет, что в НАТО не уверены насчет желания Украины вести сейчас переговоры с Россией. Также в США еще пока не видят перспектив для дипломатии и не поддерживают план Италии. Впрочем, ранее итальянский план раскритиковали и в Москве.

Но показательно, что такие консультации вообще идут. И то, что информацию о них сливают в крупнейшие американские СМИ, близкие к правящей партии.

Причина разговоров о мире - цена, которую платит Запад в этой затянувшейся войне.

"Чем дольше будет затягиваться конфликт, тем выше будет цена для Запада и тем больше вызовов будет перед администрацией Байдена при снабжении Украины, поиске надежной замены российским нефти и газу и сохранении приверженности своей стратегии и без того раздробленного европейского альянса", – заключает CNN.

Но пока крайне сомнительно, что какие-то подвижки на пути к миру начнутся до завершения нынешней фазы войны в Украине - битвы за Донбасс. Именно она определит, с какой позицией стороны подойдут к вероятным переговорам. Которые, как видим, уже начинают обсуждаться на Западе.

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