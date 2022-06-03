Сегодня – 100 дней войны. Подведем итоги, а также дадим прогноз на будущее.

1. Наш прогноз и реальность

В начале марта "Страна", на основании информации от украинских военных, представителей правительства и экспертов дала два сценария хода войны - в зависимости от того сможет ли Путин отправить на фронт дополнительные резервы или нет.

Если не сможет, то мы прогнозировали, что наступление российских войск остановится по той линии, которую они к тому времени достигли. Плюс будут захвачены уже окруженные на тот момент Мариуполь и Волноваха.

Если подтянуть резервы армия РФ сможет, то Россия попытается реализовать одну из трех задач – захватить весь Донбасс, захватить весь юг Украины, отрезав страну от Черного моря, окружить и захватить Харьков. Причем, задачи, могут реализовываться последовательно – то есть, в случае успеха первой (по Донбассу), Россия может затем попытаться реализовать вторую или третью (Харьков или Одесса). Тогда же мы предполагали, что задача по захвату Киеву, скорее всего, на данном этапе будет снята.

К настоящему моменту, очевидно, что реализовывается второй сценарий практически в том виде, в котором мы описали.

Путин "изыскал резервы" путем сокращения линии фронта, отведя войска от Киева, Чернигова и Сум. И перебросив высвобожденные подразделения на Донбасс. Плюс пополнение обеспечил активный набор контрактников-резервистов в России, а также продолжение мобилизации в "ЛДНР".

Все это позволило добиться на ключевых участках наступления на Донбассе пусть небольшого, но превосходства в живой силе (либо, как минимум, паритета), а также очень серьезного превосходства в огневой мощи, чему способствовало в том числе и постепенное исчерпание снарядных запасов к советским системам вооружения у Украины.

В таких условиях Россия проводит медленное наступление на Донбассе, постепенно "перемалывая" огневой мощью украинское сопротивление. Тем более, как признает и украинская сторона, российское командование уже учло многие ошибки первого периода войны и тактически действует более грамотно.

2. Что дальше?

В ближайшее время Украину ждет трудный период. Он обусловлен тем, что старые советские запасы вооружений и боеприпасов к ним (в первую очередь это касается артиллерии) исчерпываются, а поставки западной помощи еще не вышли на тот уровень, чтоб решить эту проблему полностью.

Сколько такая ситуация продлится - непонятно (зависит от того, как быстро смогут и захотят увеличить поставки оружия и боеприпасов западные страны). Но это именно тот лаг по времени, на который рассчитывает Россия для реализации своей ближайшей и официально заявленной цели – захвата Донбасса.

Если эта цель будет достигнута, то далее, с большой долей вероятности, Россия предложит Украине еще раз сесть за стол переговоров и согласовать мирный план.

Причем, скорее всего, условия будут жестче, чем в марте, когда велись активные переговоры.

В первую очередь касательно судьбы уже захваченных частей Херсонской и Запорожской областей. Если во времена встречи в Стамбуле ходили слухи, что Россия может согласиться отвести оттуда войска в обмен на выполнение Украиной требований Москвы по статусу Донбасса и Крыма, а также нейтралитету, то теперь с этих территорий РФ уже вряд ли уйдет по своей воле.

Будут ли эти регионы аннексированы Россией, либо Кремль выберет какую-то другую форму контроля – вопрос пока открытый (и вряд ли он будет решен до окончания активных боевых действий). Но так или иначе на новом раунде переговоров (в случае захвата Донбасса), Россия, судя по всему, обсуждать возвращение этих территорий не захочет.

В случае отказа Украины идти на эти условия, война будет продолжена примерно в том же формате: Россия выберет отдельный участок фронта, на котором сконцентрирует силы и попытается перейти в наступление.

Например, осуществив бросок к Приднестровью и Одессе.

Если это удастся, тогда вновь будут предложены переговоры, но на еще более худших условиях.

Если не удастся, то РФ перейдет к стратегической обороне уже захваченных территорий, нанося удары по тылам и инфраструктуре, пытаясь истощить ресурс сопротивления Украины и либо принудить Киев пойти на условия Москвы по миру, либо вообще добиться внутренней дестабилизации и разрушения украинской государственности под гнетом тягот войны.

Это стратегия РФ. Ее цель – показать Киеву, что лучшим исходом войны для Украины будет фиксация ее новых границ с некими гарантиями того они больше нарушаться не будут. Иначе, Украину ждет долгая война, нищета, разруха и, в конечном итоге, распад.

Стратегия же Украины также понятна – максимально измотать силы противника на Донбассе (не допустив при этом его полного захвата), а параллельно копить силы и западное оружие, увеличивать численность армии за счет мобилизации с целью начать контрнаступление и нанести поражение российской армии, отбросив ее на линию разграничения 24 февраля. Либо, как минимум, не допустив новых захватов украинской территории. А в перспективе – принудить Россию (вместе с усилением санкционного давления Запада) пойти на украинские условия мира с отводом войск на линию 24 февраля с минимальными уступками со стороны Украины (например, лишь нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности стран Запада, а также вступление в ЕС).

3. Что повлияет на дальнейших ход событий?

То, чья стратегия сработает в чисто военном плане, зависит с одной стороны от способности России обеспечить пополнение своей армии живой силой и техникой (как минимум в объемах, восполняющих потери), а также новыми видами вооружений (в первую очередь – ударными беспилотниками).

С другой стороны – от способности Украины увеличить численность армии за счет мобилизации, а также от способности (и желания) Запада увеличивать поставки оружия как количественно, так и качественно.

И позиция Запада в целом по дальнейшему ходу событий играет ключевую роль.

Украина фактически полностью зависит от его помощи для продолжения войны. Это и поставки оружия, и финансирование дефицита бюджета. Без того и другого Украина войну более-менее длительное время продолжать не сможет.

Именно поэтому сейчас Россия активно работает с Западом с целью убедить его принудить Украину к компромиссному миру. В ход идут разные аргументы. Прежде всего экономический – угроза мирового энергетического и продовольственного кризисов, которые бьют по позициям правящих элит в странах Запада, создавая угрозу для них потери власти на ближайших выборах.

Но все в большей степени идут в дело и угрозы (пока путем намеков) того, что война в Украине, если ее сейчас не закончить, может перейти в стадию глобального конфликта уже непосредственно между Россией и Западом вплоть до ядерной войны.

И в ближайшее время эта тема, возможно, получит новый импульс после поставок западных РСЗО Украине. Не исключено, что РФ обвинит Украину в обстреле из них своей территории (вне зависимости от того имело ли это место на самом деле), после чего претензии будут предъявлены Москвой уже непосредственно Вашингтону, что выведет ситуацию на новый уровень эскалации.

Повышая ставки, Кремль пытается добиться от США "принуждения Украины к миру" на российских условиях (или на близких к ним).

И то, что тема угрозы эскалации и необходимости компромиссов уже обсуждается и в западных СМИ, и в политкругах, показывает, что дискуссия на тему идти или нет на встречу России в ее требованиях по Украине в реальность идет довольно остро.

На кон поставлено очень многое – с одной стороны, угроза мирового экономического кризиса и даже третьей мировой войны. С другой стороны – удовлетворение требований России фактически будет означать крах нынешнего миропорядка, управляемого Западом и потерю США роли единственной сверхдержавы.

А потому решения Западу будет принимать тяжело.

И, во-многом, они будут зависеть от ситуации на фронте, а также от процессов в Украине и в России.

Сможет ли Украина не допустить внутренних потрясений и не уйти в анархию, несмотря на тяготы войны?

Сможет ли Россия длительное время выдержать экономически и политически санкционный удар, а также бремя военных расходов, и сохранить внутреннюю стабильность? И насколько ей будут помогать в этом ведущие незападные страны. В первую очередь – Китай и Индия.

От ответов на эти вопросы и будет зависеть исход войны.