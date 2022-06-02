Итак, США скоро передадут Украине ракетные системы залпового огня - наиболее серьезное оружие из всего, что раньше поставлялось Киеву из Америки.

Судя по публикациям в западной прессе, а также заявлениям официальных лиц - в Штатах пытаются нащупать такую схему поставок, чтобы и Украине помочь, и с Россией глобальную войну не развязать.

Но сработает ли эта формула - пока вопрос даже для самих американцев.

И второй вопрос - позволят ли западные системы РСЗО, которые будут поставляться не только из США, переломить ситуацию на фронте.

"Страна" проанализировала последствия нового витка военной помощи Украине.

Что и когда получит Украина

Из Америки в Украину пришлют четыре ракетных комплекса M142 HIMARS. Количество подтвердил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

Отметим, что ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил о четырех дивизионах по 18 установок в каждом.

Однако на сайте Пентагона говорится о "четырех системах".

HIMARS расшифровывается как High-Mobility Artillery Rocket System - высокомобильная артиллерийская ракетная система. Высокомобильной она считается потому, что передвигается на колесном шасси, что увеличивает ее скорость (хотя и снижает полезную нагрузку, да и проходимость ниже).

Она может вести, во-первых, залповый огонь по целям на земле, выпуская за один залп шесть неуправляемых ракет. Видов ракет может быть несколько, бьют они на расстояние 45-80 километров.

Судя по комментариям Пентагона, именно такие ракеты будут в пакете поставок.

"Сейчас гаубицы, которые мы им предоставили, имеют дальность действия около 30 км. У HIMARS более чем в два раза больше, что позволит им (украинцам - Ред.) противостоять даже с меньшим количеством систем", - заявил замминистра обороны США Каль.

Во-вторых, "Хаймарс" умеет стрелять баллистическими ракетами тактического уровня, которые летают на 300-500 километров. Но, судя по комментариям Байдена, который вчера говорил о максимальной дальности до 80 километров, да и по цитатам из Пентагона, - эти ракеты поставляться в Украину не будут.

Синхронно с Америкой свои системы РСЗО решила предоставить Великобритания. Она передает Украине установки М270 - тоже американского производства.

Это РСЗО, на базе которой сделан "Хаймарс". Стреляют они одинаковыми боеприпасами, поэтому дальность и точность поражения у них не отличаются. Но М270 передвигается на гусеницах. Поэтому, хоть она и медленнее, но может нести вдвое больше ракет - 12, а не 6, как у HIMARS. Соответственно, и залп у нее мощнее.

Ближайший российский конкурент обеих систем - установка "Смерч", которая тоже бьет залпом из 12 ракет, ездит на колесах и обладает дальностью стрельбы от 40 до 120 километров. Ракеты применяются разные, в зависимости от целей - от кассетных и осколочных до термобарических и управляемых. Время развертывания для стрельбы - 3 минуты, отход - через минуту после залпа.

"Смерчей" есть немало и в Украине - на 2021 год порядка 80 установок - но, по данным Арестовича, к ним не хватает боеприпасов. То есть американские РСЗО нужны не потому, что они на порядки лучше, а потому что под них Запад может поставлять боезапас (как и в случае с гаубицами).

Главное отличие установок из США и Британии - они способны нести тактические ракеты, но их Украине пока не поставляют.

В остальном же это примерно сопоставимые системы, причем в РФ утверждают, что облегченная версия "Смерча" - "Торнадо-С" - является лучшей установкой в своем классе, поскольку очень мобильна при незначительной потере в огневой мощи и полном превосходстве в дальности.

Но это система сравнительно новая, их на вооружении РФ гораздо меньше. Хотя они уже воюют в Украине.

Теперь по срокам. По британским поставкам никакой конкретики еще нет. По американским - комплексы уже в Европе, нужно около трех недель на обучение личного состава, заявили в Пентагоне, и установки могут вступать в бой.

При этом, конечно, может быть и так, что системы уже в Украине, а состав обучен. Такого нельзя исключать, учитывая еще до решения Байдена установки для Украины переправили через океан. К слову, в конце апреля украинские СМИ уже заявляли, что M270 и HIMARS замечены на поле боя. Впрочем, ничем другим это не подтверждалось.

Также пока не подтверждены официально поставки немецких РСЗО. Но местная пресса уже пишет о такой возможности. Украине могут передать четыре установки из запасов Бундесвера, сообщает газета Tagesspiegel.

Речь идет о системах MARS II или MLRS-E, которая является немецкой модернизацией американской М270. Она способна вести огонь на расстояние до 84 км. Сообщается, что установки могут прибыть в июне после того, как американцы обучат украинцев с ними обращаться.

Помогут ли эти они на фронте?

Итого мы имеем четыре подтвержденных комплекса от США, неизвестно сколько от Британии (но вряд ли больше) и еще предположительно четыре от Германии.

Если представить, что и англичане, и немцы пришлют по четыре установки, то Украина в ближайшее время получит 12 таких систем.

Очевидно, что для начала это неплохо, но в целом - немного. Для сравнения - на вооружении ВСУ в последние годы значилось 80 установок "Смерч", 70 "Ураганов", 185 "Градов". Даже если часть из них выбило войной, а другие не работают из-за поломок или нехватки боезапаса, все равно общая доля западных поставок невелика.

Впрочем, помочь на отдельном участке фронта заграничные РСЗО в указанном количестве могут. Если их там сконцентрировать под конкретные задачи - например, локальное контрнаступление. Или под оборону конкретного населенного пункта.

В целом же ситуацию на войне они сейчас вряд ли переломят - как не смогли пока это сделать западные гаубицы, которых в Украине уже порядка двухсот. Россия все равно превосходит Украину в огневой мощи, даже с учетом военной помощи от НАТО. Кроме того, понятно, что пр сланная техника может ломаться или уничтожаться огнем противника. И пока непонятно как быстро могут восполняться эти потери.

Если война будет продолжительна, то Украине потребуется намного больше таких систем, а также постоянный и масштабный поток боеприпасов к ним.

Правда, есть еще одна проблема - опасения американцев, что поставки столь мощного оружия поставят их на грань военного конфликта с Россией. Причем, после объявления о поставках РСЗО тема возможной эскалации начала обсуждаться особенно активно и тревожно.

Будет ли эскалация России с Западом?

Этот вопрос не давал покоя и самим США, поэтому поставки так затянулись. В первую очередь американцев волнует, что их оружие может быть использовано Украиной для ударов по территории России, что, собственно и вызовет эскалацию и поставить Америку и РФ на грань прямого военного конфликта.

Байден написал даже целую статью для The New York Times, где определенно заявил, что по территории России комплексы использоваться не будут. И уточнил: "мы не поощряем и не позволяем (enable) Украине наносить удары за ее пределами".

Обоснование - США не собираются воевать с Россией. Которая может счесть удар американским оружием как нападение Америки на свою территорию (на что не устают намекать в РФ).

О том же заявляли и другие официальные лица США. Блинкен заявил, что украинские власти пообещали не использовать РСЗО для ударов по российской территории. В том же духе высказался и Зеленский в интервью американским журналистам (правда, в Кремле уже заявил, что его обещаниям не верят).

При этом журналист канала Newsmax, задавая украинскому президенту вопрос, сделал оговорку: любое вооружение из США может добивать до России, поскольку у стран длинная общая граница. Поэтому непонятно, что Байден вообще имел в виду.

Если зайти в область предположений, то можно интерпретировать так - американские РСЗО не могут быть использованы для поражения жизненно важных объектов России - крупных городов или электростанций. Впрочем, Белгород уже в зоне поражения - до него от украинских позиций около 40 километров.

Но это расстояние могут преодолеть и имеющиеся в Украине "Смерчи", а также гаубицы M777 с корректируемым снарядом.

Более того, переодически прилеты на пограничную российскую территорию происходят, в чем власти РФ обвиняют Украину (Украина факт обстрелов со своей стороны не подтверждает).

Поэтому, после поставок американских РСЗО россияне могут после очередного такого прилета обвинить Украину в том, что она стреляла из систем США и предьявить претензии уже напрямую Вашингтону, выводя конфликт на новый уровень эскалации. И подготовка к такому сценарию, судя по всему идет.

Вчера Минобороны РФ заявило, что Украина якобы готовится разместить американские РСЗО в городе Шостка Сумской области, чтоб наносить удары по российской территории. А официальные лица РФ в ежедневном режиме заявляют о "серьезных последствиях", если такой удар произойдет.

Обвинения в использовании американских систем для атаки российской территории может быть частью стратегии РФ по поднятию ставок в геополитическом противостоянии с США. Как минимум - чтоб предотвратить поставки более мощных систем вооружений Украине. Как максимум - чтоб остановить вообще поставки тяжелого оружия для нужд ВСУ, напугав Западом угрозой прямого военного конфликта.

На этом фоне в западных СМИ все чаще говорят, что угроза эскалации становится все более реальной.

Вот как формулирует два главных риска газета The New York Times.

1. Да, США заявили, что по территории России удары наноситься не будут. Но в Украине есть территории, которые Москва считает своими (Крым) или признала юридически (Донбасс).

Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий - непонятно. В теории это может вызвать эскалацию.

Впрочем, если США сдержат обещание не поставлять дальнобойные ракеты, то нынешние системы до Крыма не достанут (их дальность 70-80 км).

2. "Моментом истины" может стать следующий массированный ракетный обстрел территории Украины со стороны России. Издание считает, что после него станет понятно, сможет ли Киев удержаться и не наносить ответный удар по территории РФ.

Еще более тревожные настроения у военного обозревателя ВВС Фрэнка Гарднера.

Он пишет, что после начала поставок РСЗО Украина получит самое мощное наземное боевое вооружение из всех, что Киев применял до сих пор, и это может привести к эскалации в войне.

Он напоминает, что первоначально Вашингтон опасался посылать в Украину тяжелые вооружения, чтобы лишний раз не провоцировать Москву.

"Украина уже пообещала Вашингтону, что не будет использовать полученные системы для поражения целей на территории России. Однако Кремль отреагировал на это гневно и резко: Москва объявила серию стратегических ядерных учений в Подмосковье, призванных напомнить Западу, что поставлено на карту", – пишет Гарднер.

Видимо, опасениями эскалации и объясняется достаточно скромное количество установок РСЗО. Их просто не хватит для того, чтобы отправлять на второстепенные участки, вроде границы с Россией в Сумской или Черниговской областях. Так как все эти комплексны нужны будут на Донбассе, где грядут битвы за Славянск, Краматорск, Бахмут и Авдеевку.