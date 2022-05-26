Последние дни проходят под знаком критики со стороны украинской власти тех политиков на Западе, которые призывают к компромиссам с Россией ради скорейшего завершения войны.

По этому поводу крайне резко высказались советники главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а вчера вечером – и президент Владимир Зеленский.

Степень внимания к этой теме указывает на то, что проблема на Банковой видится очень серьезной.

И это действительно так. Для хода войны будет иметь огромные последствия, если на Западе возобладает точка зрения, что Киев нужно побудить идти на компромиссы с РФ.

У Запада в руках находятся прямые рычаги воздействия на Украину. Без иностранной помощи Украина не сможет долгое время противостоять России.

1. Поставки оружия. Без увеличения поставок оружия с Запада украинская армия уже в ближайшие месяцы столкнется с критической нехваткой боеприпасов и техники. Запасы, которые оставались с советских времен, быстро исчерпываются, а своего производства нет (а если бы и было, то россияне его бы уничтожили ракетно-бомбовыми ударами). И без поставок тех же американских артиллерийских систем и снарядов к ним, рано или поздно украинской артиллерии просто нечем будет стрелять.

2. Финансирование. Еще более острая проблема, чем поставки оружия. По оценкам украинского правительства дефицит бюджета во время войны составляет 5 млрд долларов в месяц. Или же 60 млрд долларов по году. Для понимания масштабов: утвержденный на 2022 год госбюджет Украины имел доходную часть в 47 миллиардов долларов (по курсу на начало года) – то есть, меньше, чем нынешний бюджетный дефицит (при том, что доходы бюджета после начала войны катастрофически упали). И взять деньги кроме как от Запада Украине больше негде. Резервов НБУ хватит на считанные месяцы. Не поможет даже если дефицит бюджета будет финансироваться за счет эмиссии гривны с девальвацией ее курса до 100 за доллар. Это не решит проблему критического импорта, от которого зависит Украина. То есть банально не за что будет покупать, например, топливо.

Другими словами, без поставок оружия и, главное, без финансирования дефицита бюджета Западом, Украина долго воевать с Россией не сможет. И это понимает РФ, пытаясь, очевидно, через свои каналы влияния в США и ЕС, побудить их давить на Киев с целью "принуждения к компромиссу".

И увеличения числа соответствующих заявлений не только со стороны отставных политиков Берлускони и Киссинджера, но и появление, например, "мирного плана" от Италии, а также редакционная статья в одной из самых влиятельных газет США Нью-Йорк Таймс, показывает, что зерна сомнений на Западе уже посеяны.

Слишком высока цена затяжной войны для мирового сообщества. И слишком отличаются исходящие из этого перспективы от того образа мира будущего, который создавался в последние годы лево-либеральным мейстримом Запада с его зеленым курсом, пацифизмом, открытым миром, критической расовой теорией и BLM.

Согласно этому образу мира будущего, странам Запада нужно не возрождать в себе воинственный дух для противостояния России, а каяться за века угнетения колоний. Не затягивать пояса, а вводить безусловный доход. Не ограничивать закупки энергоносителей у РФ, а наоборот, увеличивать их, чтоб заменить уголь газом. Не выбрасывать россиян из мировой экономической системы, побуждая их выстраивать параллельную систему вместе с китайцами, а наоборот, интегрировать их как можно глубже. Примечательно, что наиболее жестко на противостояние с Россией настроены ненавидимые левыми и либералами Джонсон и польские власти. А вот по Макрону, Шольцу и даже по Демпартии США есть определенные вопросы, по которым, вероятно, уже и работают россияне.

Именно поэтому такая жесткая реакция от украинских властей даже на первые намеки о компромиссах с Запада. Цена вопроса очень высока.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.