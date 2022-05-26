Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение. Большую часть выступления, вслед за Арестовичем, критиковал западных политиков, которые подталкивают к компромиссу с Россией. Видимо, проблема украинской властью видится действительно серьёзной. Также "Страна" собрала самые важные пункты из обращения главы государства.

"Этот день я начал с общения с участниками Украинского завтрака, который прошел в рамках Давосского форума. Мир оказался не готов к украинской смелости. К смелости всех наших людей, не уступающих России и продолжающих защищать наше государство".

"Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем его интересы. В этом году в Давосе это снова прозвучало. Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города".

"Все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене".

"Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все-таки 2022 год".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка – принимать во внимание Украину. Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами спешащих на очередное свидание к диктатору. Вот ради чего у меня в графике всегда много именно международного общения. Вчера и сегодня – Давос. Завтра – парламент Латвии. Послезавтра – Стэнфорд и Индонезия. Дальше – так же активно".

"Говорил с канцлером Австрии Нехаммером. Проинформировал его о ситуации на Донбассе и других районах боевых действий. Поблагодарил за поддержку. Договорились, что Австрия примет на лечение наших тяжелораненых военных. Довольно предметно обсудили с господином канцлером взаимодействие в европейской интеграции Украины".

"Сегодня также говорил с президентом Либерии. Главная тема разговора – это противодействие продовольственному кризису, который спровоцировала Российская Федерация. Поблагодарил за поддержку нашего суверенитета и территориальную целостность, в том числе на площадке ООН".

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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