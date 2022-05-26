Зеленский раскритиковал Запад, который предлагает Украине уступить свои территории для мира. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение. Большую часть выступления, вслед за Арестовичем, критиковал западных политиков, которые подталкивают к компромиссу с Россией. Видимо, проблема украинской властью видится действительно серьёзной. Также "Страна" собрала самые важные пункты из обращения главы государства.
"Этот день я начал с общения с участниками Украинского завтрака, который прошел в рамках Давосского форума. Мир оказался не готов к украинской смелости. К смелости всех наших людей, не уступающих России и продолжающих защищать наше государство".
"Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем его интересы. В этом году в Давосе это снова прозвучало. Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города".
"Все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене".
"Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все-таки 2022 год".
"Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка – принимать во внимание Украину. Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами спешащих на очередное свидание к диктатору. Вот ради чего у меня в графике всегда много именно международного общения. Вчера и сегодня – Давос. Завтра – парламент Латвии. Послезавтра – Стэнфорд и Индонезия. Дальше – так же активно".
"Говорил с канцлером Австрии Нехаммером. Проинформировал его о ситуации на Донбассе и других районах боевых действий. Поблагодарил за поддержку. Договорились, что Австрия примет на лечение наших тяжелораненых военных. Довольно предметно обсудили с господином канцлером взаимодействие в европейской интеграции Украины".
"Сегодня также говорил с президентом Либерии. Главная тема разговора – это противодействие продовольственному кризису, который спровоцировала Российская Федерация. Поблагодарил за поддержку нашего суверенитета и территориальную целостность, в том числе на площадке ООН".
Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.
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