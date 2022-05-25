Италия, Венгрия и Кипр предлагают внести в проект итогового заявления заседания Евросоюза, которое состоится 30-31 мая, пункт о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией, поставленных на паузу.

Об этом пишет агентство Reuters в статье под заголовком "Трещины в ЕС из-за Украины расширяются, Италия и Венгрия призывают к перемирию".

В датированном 19 мая проекте итогового заявления саммита 30–31 мая, с которым ознакомилось агентство, Евросоюз описывается как "непоколебимый в своем стремлении помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии" и "привержен укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет". В нем не упоминаются мирные переговоры.

Однако по словам присутствовавших на встрече представителей ЕС в пятницу, посол Италии предложил внести изменения в текст, заявив, что немедленное прекращение огня нужно установить в качестве одной из первых целей ЕС. Это предложение поддержали Венгрия и Кипр, которые входят в число государств, наиболее критически настроенных по отношению к новому пакету санкций ЕС против России, заблокированному из-за внутренних разногласий.

Венгрия выступает против нефтяного эмбарго, а Кипр обеспокоен предлагаемым запретом на продажу недвижимости гражданам России.

Между тем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на форуме в Давосе во вторник заняла жесткую позицию в отношении России и не упомянула о мирных переговорах, пишет агентство.

"Украина должна выиграть эту войну, и агрессия Путина должна завершиться стратегической неудачей", - сказала она.

По словам дипломатов, одними из самых решительных сторонников жесткой линии являются страны Балтии и Польша. А Латвия призвала к еще более четким формулировкам об увеличении военной поддержки в итоговом документа саммита.

По словам одного из дипломатов, пересмотренный проект должен быть представлен уже сегодня после встречи представителей ЕС.

На прошлой неделе Италия предложила мирный план, который подробно разбирала "Страна".

Также мы сообщали, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что мирные переговоры нужно начать как можно быстрее, иначе мир ждут сильные потрясения.