Президент Владимир Зеленский считает, что война между Украиной и Россией будет завершена дипломатическим путем, но формат мирных переговоров будет гибридным

Об этом он заявил в интервью украинским журналистам.

"Я думал, что закончить можно будет исключительно дипломатически. Я действительно так считал. А сейчас это как автомобиль - и не бензиновый, и не электрокар, потому и война такова - гибридная, сложная... И победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии, я уверен в этом, потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а РФ хочет все не отдать, то есть ничего не отдать", - сказал Зеленский в интервью.

Напомним, что ранее он заявлял, что "с каждой новой Бучей" теряет интерес к переговорам с Москвой.

Также недавно на Банковой заявили, что переговоры с Россией не закончились, а приостановлены.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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