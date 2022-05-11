Президент Украины Владимир Зеленский заявил, желание вести любые переговоры с Россией исчезает с "каждой новой Бучей" - то есть с каждым новым фактом военных зверств российских военных в нашей стране. Но Украина все еще готова говорить с агрессором для прекращения войны.

Об этом сообщает президент сказал во время выступления перед студентами французского университета Sciences Po, цитирует президента The Guardian.

"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки убитых мирных людей, случаи изнасилования, с каждым новым преступлением России пропадает желание и возможность вести переговоры, а также возможность решения этого вопроса дипломатическим путем", - сказал Зеленский.

Также он заявил, что хотел бы восстановить территориальную целостность страны в качестве победы.

"Как только мы вернем все, что принадлежит нам, мы это закончим", - резюмировал Зеленский.

Ранее мы писали, что сейчас переговоры между странами "застопорились". Зеленский назвал минимальные условия для возобновления мирных переговоров Украины с Россией: это возвращение российских войск на позиции до 24 февраля.

Также "Страна" рассказывала, что, по словам МИД РФ, переговоры Киева и Москвы находятся в состоянии стагнации.