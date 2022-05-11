Ангела Меркель, которая в прошлом году ушла с поста канцлера Германии, могла бы помочь Украине в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Merkur de.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности посредничества Меркель в переговорах между Украиной и Россией, Мельник сказал, что это вполне представимый сценарий.

"К сожалению, Меркель определенно решила не включаться активно в сегодняшнюю политическую повестку. Однако, если она чувствует, что может помочь закончить эту проклятую войну, ее участие, конечно, очень приветствовалось бы - тем более что она на протяжении десятилетий поддерживает весьма доверительные отношения с Путиным", - сказал посол.

Ранее сообщалось, что ЕС не будет посредником в переговорах Украины с РФ.

Также мы писали, что Эрдоган в очередной раз о намерении продолжить посреднические усилия по Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

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