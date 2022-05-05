Лукашенко считает, что переговоры начались благодаря Беларуси. Фото: wikipedia.org

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией

Об этом Лукашенко заявил в интервью AP, сообщает "БелТА".

По мнению Лукашенко, переговоры между Украиной и Россией начались благодаря белорусской стороне, однако Киев в них не заинтересован. 

"Я знаю позицию России. Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне", - заявил Лукашенко.

Напомним, также Лукашенко заявил, что видит признаки "затягивания спецоперации в Украине".

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