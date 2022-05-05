Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией.

Об этом Лукашенко заявил в интервью AP, сообщает "БелТА".

По мнению Лукашенко, переговоры между Украиной и Россией начались благодаря белорусской стороне, однако Киев в них не заинтересован.

"Я знаю позицию России. Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне", - заявил Лукашенко.

Напомним, также Лукашенко заявил, что видит признаки "затягивания спецоперации в Украине".

Кроме того, мы разбирались, почему украинские власти потребовали у России капитулировать в войне.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.