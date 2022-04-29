Президент Беларуси Александр Лукашенко, критикуя западные страны и их демократию, радостно признал, что в Беларуси диктатура.

Об этом он заявил, выступая на одном из сельхозпредприятий.

"Открыли границу перед католической Пасхой, пусть люди приедут с Польши, Литвы, Латвии – к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь! Почему? Потому что едут люди к нам – покупают соль. Великий Запад, богатый Запад - соли нет. И чтобы люди не говорили, что белорусы нормально живут, они их не выпускают. Вот и вся демократия!

Ну слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: "диктатура, диктатура". Так зато порядок есть при этой диктатуре! Не было бы диктатуры, вот ходили бы голытьбой!", - заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о создании "Союза суверенных государств" с Россией и зовёт туда другие страны бывшего СССР.

Также Лукашенко заявлял, что Минск провел в Украине "спецоперацию по по освобождению белорусов".

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.