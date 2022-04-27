В Беларуси вводят смертную казнь за покушение на совершение акта терроризма. Это предусмотрено новым законопроектом "О внесении изменений в Уголовный кодекс".

Об этом со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей Национального собрания сообщает Sputnik в среду, 27 апреля.

Депутаты палаты представителей приняли этот законопроект сегодня сразу в двух чтениях.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, комментируя законопроект, упомянул диверсии на железной дороге, совершенные "рельсовыми партизанами".

"То есть, можно предположить, новый закон принимается ради их более жесткого наказания", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Беларуси переписали Конституцию. Среди изменений в конституции есть пункт о том, что Беларусь не допускает военную агрессию со своей территории против других государств.

Вместе с тем, сообщалось, что Беларусь может применить силу против стран Балтии и Польши в случае агрессии против республики. Заявление сделал госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.