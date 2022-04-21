Россия настаивает на том, чтобы одной из стран-гарантов будущего договора с Украиной была Беларусь.

Об этом сообщил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

"Москва не просто допускает участие Минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении Беларуси в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов. Это позволит обеспечить баланс внутри "клуба" таких стран", - заявил он.

Кроме того, по его словам, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция) могут составить основу государств - гарантов для Украины.

"Этот вопрос обсуждается на российско-украинских переговорах", - заявил Полищук.

Напомним, ранее украинские власти заявляли, что готовы отказаться от вступления в НАТО и объявить внеблоковый статус (одно из требований России) в обмен на предоставление гарантий безопасности Украине.

Ранее Лавров уже заявил, что хочет, чтобы Беларусь была среди гарантов безопасности Украины.

Вместе с тем, президент Украины Зеленский заявил, что пока ещё нет окончательного ответа от потенциальных стран-гарантов безопасности.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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