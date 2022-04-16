Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом Зеленский сообщает в Twitter.

"Продолжил диалог с Борисом Джонсоном. Обсудили договоренности, достигнутые во время его последнего визита, оборонную и макрофинансовую поддержку. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности, в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины", - написал Зеленский.

Борис Джонсон заверил президента Украины, что Великобритания не прекратит поддержку Украины, в которой она нуждается для противостояния российскому вторжению.

Напомним, Зеленский рассказал о двух документах, из которых может состоять мирный договор с РФ.

Ранее мы писали о заявлении Зеленского, что Украина все равно получает недостаточно оружия, несмотря на то, что в последнее время риторика некоторых стран по поставкам вооружений "потеплела".

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.