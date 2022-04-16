Президент Украины Владимир Зеленский в интервью онлайн-медиа рассказал подробности о переговорах с Россией о мирном договоре.

По его словам, договор о мире с РФ мог бы состоять из двух отдельных документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией.

"Мирный договор с Россией может состоять из двух документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией", - сказал Зеленский.

Также, он рассказал, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.

"Мы первый круг разговора будем делать в таком формате на пятерых (Британия, США, Германия, Франция, Польша). Затем будут присоединены другие страны. Пока что от других я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что мы хотим и что готовы нам предоставить", - сказал Зеленский.

Президент считает, что у Украины не будет проблем с оружием или санкциями против России от гарантов в случае нового нападения РФ, но будут вопросы с "военной компонентой".

"То есть, надо полагать, потенциальные гаранты не готовы подписываться под обязательством вступить в войну на стороне Украины в случае вторжения России", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Арахамия заявил, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины продолжаются онлайн.

Ранее мы писали, что Лавров хочет, чтобы Беларусь была среди гарантов безопасности Украины.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.