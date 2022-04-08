В России хотят, чтобы Беларусь также была частью переговорного процесса, так как она была непосредственным участником войны, по словам самого же Лукашенко. Поэтому российский МИД предложил Украине, чтобы Беларусь была в числе стран-гарантов безопасности, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы за то, чтобы наши белорусские друзья продолжали играть позитивную роль в организации российско-украинских переговоров, и Беларусь - прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались, хотя все зависит от договорённостей сторон, и не исключены встречи и в других странах, на иных площадках", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.

Так он, в частности, ответил на просьбу прокомментировать прозвучавшие накануне заявления белорусской стороны, что Минск должен быть участником российско-украинских переговоров.

"По просьбе украинской стороны, ее нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и ещё целый ряд других государств, включая постоянных членов Совета безопасности (ООН). Так вот мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов, конечно, обязательно была Республика Беларусь. Сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются, но мы выступаем за то, чтобы Беларусь была среди них", - сказал Лавров.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его республика провела в Украине некую "спецоперацию" по освобождению белорусских граждан.

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