Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что раз Беларусь "ввязали в это", то на мирных переговорах Украины и России должна прозвучать и позиция Беларуси.

"Эта война за забором нашей страны и она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси, поэтому никаких сепаратных, за спиной Беларуси договоренностей быть не может", - говорит Лукашенко.

По его словам, "уже нет сомнений, что с началом российской операции в Украине завершилась целая историческая эпоха".

"В условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый "водораздел" между Востоком и Западом. Если говорить о Беларуси, то наш выбор был очевиден", - сказал он.

Напомним, в середине марта Лукашенко заявил, что с территории Украины была запущена ракета "Точка-У" в сторону Беларуси.

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Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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