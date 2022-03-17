Серию конфронтационных заявлений в адрес Украины сделал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он заявил, что за последнюю неделю с Украины в сторону Беларуси было осуществлено два пуска ракет "Точка-У". И сказал, что "если Украина будет продолжать эскалацию против Беларуси, провоцировать - Минск ответит".

Напомним, ранее украинские власти неоднократно заявляли, что Россия побуждает Беларусь вступить в войну с Украиной (что сам Лукашенко отрицал). И в этом плане нынешние заявления президента Беларуси звучит как угроза. Правда, сам Лукашенко и сейчас "убежден, что нам (Беларуси - Ред.) не придется вступать в этот конфликт, несмотря на все усилия американцев".

Также Лукашенко заявил, что Путин предлагает Зеленскому "абсолютно приемлемый вариант договора" и что "если Киев не подпишет договор с Москвой, потом придется подписать акт о капитуляции".

Правда, о чьей именно капитуляции идет речь Лукашенко не уточнил.

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