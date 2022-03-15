Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов дал ответ на заявление Александра Лукашенко о том, что два дня назад с территории Украины в сторону Беларуси была запущена ракета "Точка-У", которую удалось перехватить.

"Это заявление является полной ерундой. Мы цивилизованная нация, мы не убиваем детей и женщин, а защищаем свою землю", - заявил Алексей Данилов.

Ранее мы писали, что советник главы МВД Украины объяснил, почему Беларусь не вступит в войну против Украины на стороне России.

Также "Страна" сообщала о том, что Лукашенко считает, что Украина атаковала бы Беларусь, "если бы не превентивный удар от РФ".

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