Лукашенко считает, что Украина атаковала бы Беларусь, "если бы не превентивный удар от РФ"
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Украина атаковала бы республику, если бы не превентивный удар со стороны РФ".
Кроме того, Лукашенко полагает, что "к концу года о конфликте в Украине все забудут".
Напомним, сегодня прошла встреча Путина и Лукашенко. Они обсудили войну в Украине. Белорусский президент поддержал Россию. Также, по информации Кремля, Путин и Лукашенко обсудили российско-украинские переговоры.
Также мы писали, что, по данным ВСУ, войска РФ продолжают использовать аэродромы Беларуси для авиаударов по Украине.
Вместе с тем, сообщалось, что Лукашенко утверждает, что белорусские войска не заходили в Украину и не собираются этого делать.
За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.
Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.
Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.
Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.
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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".