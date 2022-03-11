Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "Украина атаковала бы республику, если бы не превентивный удар со стороны РФ".

Кроме того, Лукашенко полагает, что "к концу года о конфликте в Украине все забудут".

Напомним, сегодня прошла встреча Путина и Лукашенко. Они обсудили войну в Украине. Белорусский президент поддержал Россию. Также, по информации Кремля, Путин и Лукашенко обсудили российско-украинские переговоры.

Также мы писали, что, по данным ВСУ, войска РФ продолжают использовать аэродромы Беларуси для авиаударов по Украине.

Вместе с тем, сообщалось, что Лукашенко утверждает, что белорусские войска не заходили в Украину и не собираются этого делать.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".