Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал решение референдума по внесению изменений в конституцию республики.

Об этом пишет ТАСС.

По словам Лукашенко, обновленная конституция Беларуси вступит в силу, во вторник, 15 марта.

Напомним, среди изменений в Конституции есть пункт о том, что Беларусь не допускает военную агрессию со своей территории против других государств.

Кроме того, среди изменений там прописано то, что:

Лукашенко сможет избраться еще на два президентских срока;

Беларусь отменяет положения о нейтралитете и безъядерном статусе;

Президента страны нельзя привлекать к ответственности за преступления, совершенные на посту.

Также мы писали, что большинство жителей Беларуси поддержали внесение поправок в Конституцию.

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