В воскресенье, 27 февраля, в Беларуси пройдёт референдум об утверждении изменений в Конституцию. Проект нового документа исключает военную агрессию в отношении других стран.

Статья 18 в документе дополнена тем, что Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств.

"Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права.

Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств", - говорится в документе.

Напомним, еще летом прошлого вслед за Россией в Беларуси решили изменить Конституцию. При этом Александр Лукашенко заявил о намерении несколько децентрализовать власть. По его словам, местная власть в Беларуси должна иметь более широкие полномочия, потому что "на месте им виднее".

После этого указом президента Беларуси референдум назначили на 27 февраля 2022 года.

Мы также сообщали, что Конституционная комиссия Беларуси предложила установить 40-летнее возрастное ограничение для занятия должности президента республики. Кроме того, в законе хотят закрепить норму о том, что избираемый на должность главы государства человек не может занимать больше двух сроков.

Также мы писали, что ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что решил внести поправки в конституцию, чтобы не заморозить ситуацию в стране.