Дата "Ч" на украинском энергорынке уже совсем скоро. Мы уже писали, что с 24 по 26 февраля включительно (то есть, три дня) наша энергосистема будет работать в автономном режиме. От Объединенной энергосистемы с Россией и Беларусью Украина отключится, что уже согласовано участниками ОЭС.

Работа в автономном режиме - плановая. Это своего рода проверка украинской энергосистемы в ходе мероприятий по присоединению к европейской сети ENTSO-E (оно запланировано на 2023 год). Таких "экспериментов" будет еще несколько.

Впрочем, не все так просто. И ранее на профильном рынке высказывали опасения, что тест на "самостоятельность" украинская энергосистема может не пройти. Во-первых, в рамках ОЭС постоянно идут перетоки электроэнергии, что позволяет сгладить нагрузки, во-вторых, Украина всегда может запросить аварийную помощь в случае непредвиденных ситуаций (в январе такую помощь нам предоставляла Беларусь), в-третьих, к нам весь сезон идет импорт белорусской электроэнергии, которого в дни отсоединения, понятно, не будет.

Но, если в автономном режиме действительно придется работать только три дня, эти риски не столь высоки.

Другое дело, если «эксперимент» затянется, а такое может быть. И ранее эксперты допускали, что «обратно нас могут не пустить». Теперь же, когда политическая ситуация еще больше обострилась, скептиков в профильной среде прибавилось.

"Время на отсоединение от ОЭС выбрано крайне неудачно. С учетом политической ситуации все может быть. Причем, возможны самые разные сценарии, вплоть до того, что наши скажут, дескать, Россия строит козни, в РФ заявят о провокациях с нашей стороны, а решение на самом деле могут принять "международные партнеры", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Что будет в этом случае - вопрос открытый.

"Пару недель наша энергосистема, может, и продержится, но не исключают ограничений потребления для людей и бизнеса. Но только если в начале марта не будет морозов. Иначе все может оказаться куда серьезнее", - отмечает Корольчук.

Экономист Алексей Кущ говорит, что есть риски масштабных блэкаутов, с отключением от электроэнергии, воды и отопления целых городов.

Разбирались, грозит ли Украине энергетический коллапс.

Три дня энергонезависимости

Напомним: информация об эксперименте с отключением от Объединенной энергосистемы появилась уже давно, но точные даты стали известны всего несколько недель назад. Причем, что интересно, украинцы узнали об этом не от отечественных властей, а из сообщения "Белэнерго", которая заверила, что на время отключения от ОЭС Украины в 24 по 27 февраля работа белорусской энергосистемы останется стабильной.

"Укрэнерго" официально сообщила о работе в автономном режиме только 16 февраля, хотя ссылка идет на постановление НКРЭ №236 еще от 3 февраля.

В сообщении оператора говорится, что первый этап испытаний энергосистемы Украины в изолированном режиме запланирован на 24-26 февраля. Он проводится в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E, что предусмотрено соглашением об условиях будущего объединения. В соглашении прописано, что такие "эксперименты" должны пройти в два этапе - зимой и летом.

Бурштынский энергоостров (Бурштынская ТЭС), который уже синхронизирован с европейской системой, временно от нее отключат и присоединят к украинской энергосистеме (работы начнутся уже 23 февраля). После этого украинскую энергосистему отключат от Беларуси и России. А на исходные позиции все вернут 27 февраля. То есть, изолированно наша энергосистема будет работать три полных дня.

В "Укрэнерго" заявили, что достигли всех необходимых договоренностей с операторами системы передач России и Беларуси о временном прекращении параллельной работы и возврату к ней. Также оператор сообщил, что работа в изолированном режиме не является стресс-тестом для энергосистемы.

"Цель - продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту 50 герц в разных режимах работы. Тестирование предусматривают поочерёдное отключение генерации и нагрузки. Программа испытаний предусматривает все необходимые меры, которые позволят поддерживать надежность и безопасность энергоснабжения украинских потребителей", - успокоили в "Укрэнерго".

Еще с советских времен украинская энергосистема работает в рамках единой системы с Россией и Беларусью.

"Перетоки из соседних стран идут постоянно. Также в балансировке нужной частоты участвуют мощные генераторы российских АЭС. В случае непредвиденных ситуаций Украина может запросить аварийную помощь, и не так давно это делала", - пояснил наш источник на энергорынке.

Готова ли Украина к работе в изолированном режиме?

Юрий Корольчук считает, что на оговоренные даты (три дня в феврале) - вполне.

"Погода теплая, что способствовало снижению потребления электроэнергии. Рынок сейчас полностью профицитный. Плюс накоплены, по нынешним меркам, неплохие запасы угля (По данным «Укрэнерго» на 17 февраля - около 700 тысяч тонн - Ред), стабильно работает атомная генерация (хотя уже и не 15 блоков, а только 13: в ремонты выведены блоки Хмельницкой и Запорожской АЭС - Ред). То есть, три дня все спокойно сможет работать. Другое дело, насколько такой короткий эксперимент будет показательным для европейцев, ведь изначально речь шла о более длительных испытаниях", - говорит Корольчук.

Но есть и другие мнения.

"Мы с трудом проходим отопительный сезон, у нас минимальные запасы газа и не так все радужно с углем, и на этом фоне мы решили еще и поэкспериментировать с энергетикой", - возмущается Олег Попенко, эксперт энергорынка.

Наш источник на энергорынке, допускает, что могут быть краткосрочные скачки частоты, но в целом особых проблем не прогнозирует.

Отдельно поясним по белорусскому импорту, который стабильно идет к нам весь сезон, и, как считается, спасает Украину от дефицита электроэнергии.

Даже при включенных 15 блоках АЭС, импорт из Беларуси продолжил поступать. К примеру, по данным "Укрэнерго", 17 февраля импорт составил 11,4 млн киловатт -часа.

Понятно, что в дни "эксперимента" технической возможности осуществлять импорт (как и аварийную помощь) не будет. Но, с учетом того, что рынок профицитный, особой необходимости в поставках из Беларуси и не будет, - говорят эксперты.

Есть ли риски блэкаута?

Но все это с оговоркой - если "эксперимент" действительно продлится три дня.

По этому поводу у экспертов и ранее были опасения. "Обсуждается версия, что с присоединением обратно к ОЭС могут быть проблемы. Как то очень просто Россия дала нам разрешение на отсоединение, хотя там давно были против нашей синхронизации с Европой. Поэтому в профильной среде сразу заподозрили подвох", - рассказывал нам источник на энергорынке.

Теперь же, с учетом обострения политической ситуации, риски резко возрастают.

"Время для экспериментов выбрано крайне неудачное. Риски того, что нас "не пустят обратно" возрастают. Особенно на фоне новостей о том, о, якобы, обстреле и выведении из строя линий электропередач и подстанций на Донбассе. Создается база для аргументов, почему нас могут не пустить обратно. На самом деле ситуация намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, та же Беларусь, мягко говоря, не сильно заинтересована в энергетической блокаде Украины. Ведь мы можем ввести ответные санкции, а сальдо в торговых отношениях в ее пользу (импорт белорусских товаров в Украину - 4,5 млрд, экспорт - только 1,5 млрд). Во-вторых, в присоединении Украины к европейское энергосистеме ни Беларусь, ни Россия не заинтересованы, им важно сохранить влияние на «рубильник». "Выгоняя" Украину из ОЭС, они же, наоборот, подталкивают нас в энергетические объятия Европы. Так что в этом плане эмоциональных решений не будет. Но отказ от присоединения к ОЭС может быть одним из событий в цепочке политического обострения. Некий финальный аккорд. То есть, полностью исключить его все же нельзя", - говорит Кущ.

Юрий Корольчук допускает, что ситуацию с электроэнергией могут использовать некие третьи силы для расшатывания ситуации.

"Россия скажет, что нас пускает обратно, а наши скажут, что нет. Разобраться , где здесь правда, и не принято ли решение за пределами Украины и России, будет не так просто", - отмечает эксперт.

То есть, полностью исключить негативного сценария нельзя.

Что ждет Украину в этом случае?

"Пару недель мы еще сможем продержаться, дальше начнутся ограничения потребления, сначала бизнеса, потом и населения. Риски отключений резко возрастут, если в марте будут морозы", - говорит Корольчук.

"Возможен масштабный блэкаут, с разваливанием энергосистемы на отдельные островки, особенно, если к неподключению к ОЭС добавится сокращение транзита газа, блокировка морской доставки угля. В этом случае украинские города рискуют остаться не только без электричества, но и без водоснабжения и отопления. Ситуация также может усугубиться хакерскими атаками на диспетчера или электростанции", - добавил Алексей Кущ.

Что касается европейской энергосистемы, то оперативно подключиться к ней в случае проблем с возвратом в ОЭС и Баларусью Украина вряд ли сможет. "Синхронизация намечена на 2023 год, и раньше нас в Европе точно никто не ждет", - говорит наш источник на энергорынке.

"Подключение к ENTSO-E приведёт в первую очередь к повышению тарифов для простых украинцев, как минимум в 2 раза, до 3,5-4 грн. Во-вторых непонятно что будет с нашими "грязными" ТЭС , придется закупать электроэнергию по самым высоким ценам в ЕС", - добавил Попенко. По словам Корольчука, электроэнергия для украинце в европейской энергосистеме будет более дорогой - по 6-10 гривен за киловатт.