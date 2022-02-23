В областях Украины, которые граничат с Россией и Беларусью вводятся дополнительные временные режимные ограничения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Среди ограничений Госпогранслужба отмечает следующие:

пребывание на пограничной территории в ночное время;

выход на любых плавсредствах из пунктов базирования;

передвижение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полеты легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижение по берегу или льду пограничных водоемов.

Между тем, мы писали, что в Украине могут ввести чрезвычайное положение после сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны. Как написала нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, чрезвычайное положение могут ввести в пяти областях: в Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской и Херсонской, а также Киеве.

Чрезвычайное положение в Украине регламентируется соответствующим законом. "Страна" изучила этот документ и привела выжимку его ключевых пунктов.