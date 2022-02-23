В Украине могут ввести чрезвычайное положение после сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"С высокой вероятностью в 12:30 будем голосовать чрезвычайное положение", - написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Теlegram-канале.

Позже Ярослав Железняк поправил пост, уточнив, что чрезвычайное положение будет вводиться в отдельных областях, а не по всей стране.

Как написала нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, чрезвычайное положение могут ввести в пяти областях: в Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской и Херсонской, а также Киеве.

Меры, которые по закону предусмотрены в случае введения ЧП:

1) установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения

2) ограничение движения транспортных средств и их досмотр

3) усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения

4) запрещение проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий

5) запрещение забастовок

Дополнительные меры, которые могут вводиться при режиме ЧП:

1) введение комендантского часа

2) приостановление после предупреждения деятельности политических партий и объединений граждан, если их деятельность препятствует нормализации обстановки

3) проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан

4) ограничение продажи оружия, ядовитых и сильнодействующих химических веществ, спиртных напитков

5) изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ

6) ограничение работы СМИ и доступа граждан к информации, запрет на изготовление информационных материалов, которые "могут дестабилизировать обстановку"

7) высылка нарушителей общественного порядка, не являющихся местными жителями, в место их проживания за их счет

8) особые правила пользования связью.

"К вопросу о чрезвычайном положении и прочих действиях Зеленского в нынешней ситуации. Как следует из заявлений Зе и других представителей власти они не верят в полномасштабное вторжение России. Поэтому в реальности каких-то затратных мер, чтоб ему противостоять (например - проведение мобилизации) не предпринимают. Однако введение ЧП не требует каких-то больших затрат, с одной стороны, а с другой - дает большие возможности для власти по контролю за обществом и ограничению прав и свобод человека", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы писали, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Зеленский уже созывал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

После чего на сайте президента Украины подвели итоги брифинга СНБО, который собрал Зеленский в понедельник. На заседании заслушали представители сектора безопасности и обороны относительно ситуации в Украине и на ее государственных границах. По словам Алексея Данилова, президент не закрывал заседание СНБО, и в случае необходимости члены Совета нацбезопасности и обороны оперативно соберутся снова - что и произошло сегодня.

После заседания СНБО и признания Россией независимости "ЛДНР" Зеленский записал видеообращение. В ролике Зеленский заявил, что признание независимости оккупированных районов Донбасса может означать односторонний выход Российской Федерации из Минских соглашений. Зеленский также сообщил, что хочет собрать нормандскую четвёрку.