Зеленский назвал условие введения в Украине военного положения
Владимир Зеленский заявил, что введет военное положение в случае "мощной войны" со стороны России против Украины.
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом во вторник, 22 февраля.
"Относительно военного положения очень просто. Этот вопрос для нас понятный. Мы верим в то, что мощной войны не будет против Украины и не будет широкой эскалации со стороны РФ. Если будет, будет введено военное положение", - сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.
"Пока он в такую войну с Россией и в полномасштабную эскалацию не верит. То есть, пока военного положения он вводить не собирается", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".
Зеленский о военном положении - с 12-й минуты
Напомним, 21 февраля Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР".
Также сообщалось, что в Верховной Раде обсуждают вопрос о введении военного положения на Донбассе. Речь идет о подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей.
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