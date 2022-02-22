Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Россия готовится к "полномасштабному вторжению" в Украину. Также он пригрозил Российской Федерации санкциями, которые будут затрагивать "самым жестким образом российские экономические интересы".

Об этом пишет ТАСС во вторник, 22 февраля.

"Я опасаюсь, что все свидетельствует о том, что президент (РФ Владимир - Ред.) Путин на самом деле зациклен на полномасштабном вторжении на Украину, на том, чтобы перейти границы, захватить независимую, суверенную европейскую страну, и я думаю - пусть в этом не будет сомнений, - что это было бы совершенной катастрофой", - сказал Джонсон по итогам заседания чрезвычайного правительственного комитета по Украине.

Также он добавил, что Великобритания введет против России санкции после признания "ЛДНР". По словам Джонсона, новые санкции в отношении России ударят по "экономическим интересам, которые поддерживали российскую военную машину".

"Они очень сильно ударят по России, и в случае вторжения (в Украину - Ред.) мы собираемся сделать гораздо больше", - заявил Джонсон.

Напомним, в Госдепе США также продолжают утверждать, что Россия может начать "вторжение в Украину" в любой момент. Вместе с тем, в Госдепе подтвердили, что ночью вывезенных во Львов американских дипломатов перевезли в Польшу.

Также мы писали, что в США и Евросоюзе анонсировали введение новых санкций против России уже сегодня. Кроме того, и Канада готовится ввести против России экономические санкции.

Напомним, 21 февраля Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР".

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".