В Госдепе США по-прежнему считают, что "Россия может вторгнуться в Украину в любой момент".

Об этом говорится в новом релизе Государственного департамента США.

"Мы настоятельно повторяем нашу рекомендацию гражданам США немедленно покинуть Украину. Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему непредсказуема по всей стране и может резко ухудшиться. Существует большая вероятность того, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки. Российские войска продолжают приближаться к границе, что выглядит планами вторжения в любой момент", - сказано в новом релизе Госдепа США.

Также в Госдепе подтвердили, что ночью вывезенных во Львов американских дипломатов перевезли в Польшу.

"Из соображений безопасности сотрудники Госдепартамента, находящиеся сейчас во Львове, проведут ночь в Польше. Наш персонал будет регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и оказания экстренных консульских услуг", - сообщает Госдеп США.

Напомним, вчера Пентагон заявлял о возможности нападения на Украину прошлой ночью.

Также мы писали о том, что в НАТО признание "ЛДНР" Россией назвали "поиском предлога для вторжения в Украину".

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".