Общие финансовые потери Украины от распространения информации о "вторжении России" составляют до $5 млрд в месяц.

Об этом заявил в интервью "РБК Украина" замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас 2-3 млрд долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, утраты в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, оказывает давление на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок около 1,5-2 млрд долларов", - сказал Шурма.

По его словам, речь идет о ежемесячных потерях, начиная с января.

Напомним, "Страна" писала о том, как нардепы относятся к нагнетанию западными СМИ истерии вокруг "вторжения России".

Также мы сообщали, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры Путина по Украине с западными лидерами резко контрастируют с истерикой в СМИ этих стран.

О том, почему Запад продолжает нагнетание о "вторжении России", в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.