Путин и Байден по предложению Макрона встретятся и обсудят безопасность, если не будет "вторжения в Украину"
Президент Франции Эммануэль Макрон 20 февраля поговорил с американским коллегой Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Он предложил им провести саммит, чтобы обсудить вопросы безопасности. Оба приняли принцип такого саммита.
Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Макрон предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе.
"Президенты Байден и Путин оба приняли принцип такого саммита. Материал должен быть подготовлен госсекретарем Блинкеном и министром Лавровым во время их встречи в четверг, 24 февраля. Его можно провести только при условии, что Россия не вторгнется в Украину", - сообщили у Макрона.
В Белом доме подтвердили, что Байден согласился провести встречу с Путиным.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться позднее на этой неделе в Европе при условии, что Россия не начнет военные действия. Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если не произойдет вторжение", - сообщили в Белом доме.
При этом там утверждают, что Россия продолжает подготовку к "нападению на Украину".
"Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к быстрым и суровым последствиям, если Россия вместо этого выберет войну. И в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время", - сообщили в Белом доме.
Напомним, Макрон и Путин организуют срочную встречу рабочей группы для прекращения огня на Донбассе.
Также мы писали о том, что после разговора с Путиным у Макрона сообщили о подготовке с Россией саммита по новой архитектуре безопасности в Европе.
О том, как Макрон недавно ездил в Москву и Киев и зачем ему Путин и Зеленский, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.