Президент Франции Эммануэль Макрон 20 февраля поговорил с американским коллегой Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Он предложил им провести саммит, чтобы обсудить вопросы безопасности. Оба приняли принцип такого саммита.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе.

"Президенты Байден и Путин оба приняли принцип такого саммита. Материал должен быть подготовлен госсекретарем Блинкеном и министром Лавровым во время их встречи в четверг, 24 февраля. Его можно провести только при условии, что Россия не вторгнется в Украину", - сообщили у Макрона.

В Белом доме подтвердили, что Байден согласился провести встречу с Путиным.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться позднее на этой неделе в Европе при условии, что Россия не начнет военные действия. Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если не произойдет вторжение", - сообщили в Белом доме.

При этом там утверждают, что Россия продолжает подготовку к "нападению на Украину".

"Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к быстрым и суровым последствиям, если Россия вместо этого выберет войну. И в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время", - сообщили в Белом доме.

Напомним, Макрон и Путин организуют срочную встречу рабочей группы для прекращения огня на Донбассе.

Также мы писали о том, что после разговора с Путиным у Макрона сообщили о подготовке с Россией саммита по новой архитектуре безопасности в Европе.

О том, как Макрон недавно ездил в Москву и Киев и зачем ему Путин и Зеленский, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.