Чиновники в российских государственных структурах, которые занимаются проблемой Донбасса, утверждают, что украинская сторона разными способами, в том числе через западных лидеров, пытается выйти на связь с российским президентом.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По словам одного из них, украинская сторона всячески пытается выйти на связь с российским президентом. А другой источник на вопрос "звонил ли Ермак Козаку" ответил: "Ему надо не Козаку, а Пушилину звонить". При этом он добавил, что шанс на деэскалацию остается.

"Другими словами, в Москве дают понять, что для деэскалации Киеву нужно говорить напрямую с "ЛДНР", что украинские власти делать не хотят", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявив, что в ближайшее время готовится наступление ВСУ.

В СНБО в связи с этим заявили, что на территории "ЛДНР" могут быть провокации, а Украина наступать на Донбассе не собирается.

О том, что происходит на Донбассе, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.