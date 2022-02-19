Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Служба безопасности Украины выступили с заявлениями по поводу ситуации на Донбассе после объявленной в "ЛНР" и "ДНР" эвакуации.

Заявления опубликованы в Фейсбуке ведомств.

"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва", - заявили ГУР.

По мнению разведки эти действия преследуют цель создать основания для обвинения Украины в терактах.

В СБУ, в свою очередь, назвали заявления "республик" о подготовке украинского наступления "фейком".

"Официально сообщаем: заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются фейком, инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности", - заявили в СБУ.

Между тем в МИД России назвали геноцидом отношение Киева к населению Донбасса.

Как писала "Страна", обострение завтра будут обсуждать на заседании ТКГ.