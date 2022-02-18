Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу состоится 19 февраля утром.

Об этом сообщил в своем Твиттере спецпредставитель главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в группе Микко Киннунен.

"Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро. Ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожная", - написал финский политик.

Как писала "Страна", заседание ТКГ было инициировано Киевом. 17 февраля в украинской делегации в ТКГ заявили, что Украина созывает внеочередное заседание и консультации рабочей подгруппы по вопросам безопасности, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе. Но созванное на 18:00 в пятницу заседание не состоялось по причине, указанной Киннуненом.

А сегодня украинская делегация сообщила о готовности немедленно обсудить в рамках ТКГ тему деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения.

Между тем "ЛНР" и "ДНР" отказались участвовать в переговорах, поскольку считают их "пиар-акцией" украинской власти. А Россия заявила, что может участвовать в заседании, но только если предварительно Киев договорится об этом с представителями "ЛДНР".